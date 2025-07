A arbitragem de Ramon Abatti Abel foi alvo de reclamações de jogadores e torcedores do Flamengo na vitória do Rubro-Negro diante do Atlético-MG no Maracanã. Após a partida, Matías Viña, titular no confronto pelo Brasileirão, fez críticas ao árbitro e cobrou posicionamento Ramon.

- Eu não gosto de falar sobre arbitragem. Gostaria que, assim como a gente passa por aqui, o árbitro também passasse, porque nós também somos cobrados pelo que fazemos. Eu queria que o árbitro viesse aqui, falasse com a imprensa e comentasse sobre o jogo que ele viu, porque ele tem todas essas ferramentas. O futebol mudou muito, tem o VAR, tem muitas coisas, então seria bom que ele também falasse aqui. Eu realmente não gosto de falar - disse Viña na zona mista do Maracanã.

Três lances deixaram os rubro-negros na bronca com a arbitragem

27 minutos do 1° tempo - Pedro fez jogada individual, e mandou a bola para Bruno Henrique. Na disputa com Junior Alonso, o camisa 27 caiu no gramado. Os jogadores do Flamengo pediram pênalti. 35 minutos do 1° tempo - lance de pênalti de Fausto em Plata. O equatoriano recebeu a bola na entrada da área, passou pelo adversário e sofreu a falta. O árbitro marcou pênalti. Mas, ao checar no var, desmarcou. Além dessa decisão da arbitragem, os rubro-negros reclamaram da não expulsão de Fausto (recebeu amarelo). 49 minutos do 1° tempo - possível pênalti em Arrascaeta, em que o uruguaio, com o domínio da bola, é segurado por Gabriel Menino por trás.

Viña celebra titularidade no Flamengo

A partida contra o Atlético-MG marcou o primeiro jogo de Matías Viña como titular desde que retornou aos jogos do Flamengo após se recuperar de grave lesão no joelho direito sofrida em agosto do ano passado. Diante deste cenário, o lateral celebrou esse momento em campo.

- Feliz pela vitória, pelo cara que fez o gol (Léo Ortiz). E depois, pela volta. Foi há quase dois meses que voltei contra o Fortaleza, mas não tive muito espaço. É difícil, uma recuperação de dez meses. Fiquei muito tempo fora, mas esses caras me ajudaram muito. Minha família em casa também - iniciou Viña.

Matías Viña no Flamengo x Atlético-MG (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- É um processo difícil, que poucos jogadores passam e sabem o que é o sofrimento de fora. Então, é aproveitar o momento agora, que estou de volta, e desfrutar cada momento. Não sei se estava pronto para 80 (minutos). Já havia falado com o Filipe que estava com um pouco de peso nas pernas, mas fui bem. Nos 80 minutos, eu me senti bem. Fiquei um pouco mais atrás, não passei tanto - completou.

