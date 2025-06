Quanto vale Gerson? Veja evolução do valor de mercado do meia do Flamengo

O nome de Gerson voltou com força ao noticiário do mercado de transferências. Capitão do Flamengo e peça-chave no meio-campo de Filipe Luís, o camisa 8 está na mira do Zenit, da Rússia. E, desta vez, a investida é direta: o clube europeu sinalizou que pode pagar os 25 milhões de euros (R$ 159 milhões) da multa rescisória à vista, como exige o Rubro-Negro.

O valor, por sinal, não é apenas o da cláusula contratual, mas também o valor de mercado atual do jogador, segundo o site especializado Transfermarkt. Aos 28 anos, Gerson atinge sua maior cotação desde o início da carreira.

📈 Evolução do valor de mercado de Gerson:

2018 (Fiorentina) – € 13 milhões

– € 13 milhões 2019 (Flamengo) – € 14 milhões

– € 14 milhões 2020 (Flamengo) – € 14 milhões

– € 14 milhões 2021 (Olympique de Marselha) – € 18 milhões

– € 18 milhões 2022 (Olympique de Marselha) – € 18 milhões

– € 18 milhões 2023 (Flamengo) – € 13 milhões

– € 13 milhões 2024 (Flamengo) – € 20 milhões

– € 20 milhões 2025 (Flamengo) – € 25 milhões

💸 Contrato renovado, multa reduzida

Gerson prorrogou seu vínculo com o Flamengo em abril de 2025 até 2030. Com o novo acordo, recebeu aumento salarial e passou a figurar no Top 10 dos maiores salários do elenco. Em contrapartida, o clube reduziu sua multa rescisória para o exterior: de € 200 milhões (R$ 1,2 bilhão) para € 25 milhões — uma exigência do staff do jogador.

O Zenit chegou a oferecer € 29 milhões no início do ano, mas o próprio Gerson optou por seguir no Flamengo. Agora, a balança parece pender para o lado europeu, diante de uma proposta considerada “irrecusável” financeiramente.

🧾 Negócio fechado?

Se o Zenit realmente pagar o valor da multa à vista, como sinalizou, o Flamengo não poderá impedir a transferência. A expectativa é que, caso o negócio se concretize, Gerson permaneça até o fim do Mundial de Clubes antes de partir para sua terceira experiência no futebol europeu.

A decisão agora está nas mãos do jogador.

