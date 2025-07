Flamengo se despede de Wesley, reforço da Roma: ‘A Nação segue torcendo por você’

O Flamengo se despediu, na tarde desta segunda-feira (28), de Wesley, lateral-direito negociado com a Roma, da Itália. Em suas redes sociais, o Rubro-Negro exaltou a volta por cima do Garoto do Ninho, que vestiu a emblemática camisa 43 (número eternizado por Petkovic) pelo time carioca.

- Quem é Flamengo sabe que só um moleque rubro-negro poderia carregar o mitológico número 43 na camisa. Com suor e muita resiliência, nosso Garoto do Ninho venceu dia após dia o desafio de ser o lateral-direito titular do Clube de Regatas do Flamengo. Conquistou, no campo, a admiração pela personalidade e humildade com que sempre vestiu o Manto. Contou com a benção de um ídolo da Nação. Leandro se rendeu ao seu futebol - iniciou o Flamengo.

- O sacrifício de quem trabalhou e se dedicou diariamente pelo seu sonho foi recompensado. Todos podem dar a volta por cima. Ganha o mundo, moleque. Carregue sempre os ensinamentos da sua família no coração. A Nação segue, aqui, torcendo por você, nosso cria - completou.

Recado de Wesley para torcida do Flamengo

Na "FlamengoTV", no YouTube, o clube carioca publicou um vídeo de despedida de Wesley, em que o jogador enaltece o período em que vestiu a camisa rubro-negra. Além disso, garantiu que só retorna ao Brasil para jogar pelo Flamengo.

- A crise serviu de aprendizado não só para mim, mas também para todos que já viveram uma fase ruim e que deram uma volta por cima. Esse foi o meu papel, de mostrar isso para todo mundo. Espero seguir assim, que eu consiga manter o meu nível agora - iniciou Wesley.

Wesley comemora gol pelo Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AFP)

- Estou muito feliz por estar realizando o meu sonho e o da minha família. Realmente, estou com o coração partido por deixar esse clube que amo muito. Como todo mundo diz, não é um adeus. Espero voltar. Só volto se for o Flamengo, já falo logo. Só deixo a Europa para voltar ao Brasil se for para jogar no Flamengo. Muito feliz por tudo que contruí aqui - completou o lateral.

