Flamengo anuncia renovação de contrato com Gerson

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira (8), a renovação de contrato do meio-campista Gerson. O vínculo, que antes era válido até 2027, foi estendido até dezembro de 2030.

As negociações entre clube e jogador já vinham ocorrendo há algumas semanas. Um dos representantes de Gerson, seu pai, havia afirmado anteriormente que o atleta merecia ser valorizado — o que acabou se concretizando com a renovação contratual.

Capitão da equipe, Gerson acumula 238 partidas pelo Flamengo, sendo 219 como titular. Ao longo de sua trajetória no clube, marcou 18 gols, deu 30 assistências e conquistou títulos importantes, como a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e o Carioca.

- Plantão Fla Press chegando aqui com a notícia do dia, direto do Ninho do Urubu! Renovação de contrato às vésperas de jogo importante da Libertadores. Flamengo, Gerson e os representantes dele chegaram a um acordo, e o contrato do meia foi renovado por mais cinco temporadas, tá? Agora vai até o final de 2030. O Gerson já tinha contrato até dezembro de 2027, mas o clube e o jogador entenderam que estava na hora de dar aquela olhadinha nos números. Nosso Coringa está com 27 anos de idade, já vestiu a camisa do Flamengo em duas passagens: 238 jogos, sendo 219 como titular. Não é pouca coisa não, hein, gente! Como titular, são 18 gols, 30 assistências e, para mim, o mais incrível, o mais impressionante: 88% de aproveitamento nos passes. Pode contar para todo mundo. Pode comemorar, Nação: o Gerson está com contrato renovado! - disse Daniela Boaventura, apresentadora dos canais de comunicação do clube.