Flamengo recusa proposta do Grupo City pelo zagueiro João Victor
Grupo City ofereceu 10 milhões de euros pelo zagueiro de 19 anos
O Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) do Grupo City pelo zagueiro João Victor. A oferta foi formalizada na última semana, no período em que o Rubro-Negro estava em Portugal, mas a diretoria rubro-negra optou por manter o jovem de 19 anos, considerado uma das principais promessas do clube. O zagueiro tem contrato válido com o Flamengo até o fim de 2029.
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A ideia do Grupo City era contratar o defensor e direcioná-lo inicialmente para um dos clubes da holding na Europa, onde seguiria o processo de desenvolvimento antes de um possível salto para equipes de maior expressão. Apesar da negativa, a expectativa é de que uma nova investida seja feita na próxima janela de transferências. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.
Flamengo aposta no potencial de João Victor
Internamente, o Flamengo acredita que João Victor ainda pode se valorizar e ter papel importante no elenco principal. O zagueiro ganhou ainda mais prestígio após a intertemporada, quando foi titular nas três partidas disputadas pela equipe do técnico Leonardo Jardim. Ele já soma 14 partidas no time principal.
Além do bom momento no clube, João Victor também é o capitão da Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027, em busca de uma vaga na Copa do Mundo.
João Victor era um dos xodós do técnico Filipe Luís, com quem teve grandes oportunidades no Flamengo (relacionado para 52 partidas em 2025). A trajetória do defensor no clube, entretanto, contou com uma reviravolta. Ele esteve envolvido em duas falhas contra Sport e Fluminense, sendo, inclusive, vaiado no clássico.
Posteriormente, voltou a receber chances e soube aproveitá-las. Antes da viagem para a intertemporada, o técnico Leonardo Jardim, durante uma coletiva de imprensa, elogiou o jovem.
"O João tem jogado muito no sub-20 e ano passado treinou no principal. Hoje tinha duas opções, entrar o Saúl e colocar um volante para trás, ou acreditar e colocar um jovem. Eu não gosto de mudar posições, ele está aqui e tenho que acreditar nele. Eu disse: "João, você sabe as regras, tem que jogar seu futebol". Acho que ele fez um bom jogo e não por acaso é um dos melhores zagueiros jovens do futebol brasileiro. Espero que seja um primeiro passo para no futuro jogar mais e bem. Essa é a minha orientação."
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Não é a primeira investida europeia
Essa não foi a primeira vez que o Flamengo recusou uma proposta por João Victor. No fim de 2025, o Ajax ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões na cotação da época) para contratar o jogador. O clube, na época, optou por mantê-lo, apostando em sua evolução.
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