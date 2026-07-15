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Flamengo recusa proposta do Grupo City pelo zagueiro João Victor

Grupo City ofereceu 10 milhões de euros pelo zagueiro de 19 anos

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 14:19
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Flamengo perfilados antes do amistoso em Portugal
Jogadores do Flamengo perfilados antes do amistoso em Portugal (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo recusou uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) do Grupo City pelo zagueiro João Victor. A oferta foi formalizada na última semana, no período em que o Rubro-Negro estava em Portugal, mas a diretoria rubro-negra optou por manter o jovem de 19 anos, considerado uma das principais promessas do clube. O zagueiro tem contrato válido com o Flamengo até o fim de 2029.

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    • A ideia do Grupo City era contratar o defensor e direcioná-lo inicialmente para um dos clubes da holding na Europa, onde seguiria o processo de desenvolvimento antes de um possível salto para equipes de maior expressão. Apesar da negativa, a expectativa é de que uma nova investida seja feita na próxima janela de transferências. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

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    Flamengo aposta no potencial de João Victor

    Internamente, o Flamengo acredita que João Victor ainda pode se valorizar e ter papel importante no elenco principal. O zagueiro ganhou ainda mais prestígio após a intertemporada, quando foi titular nas três partidas disputadas pela equipe do técnico Leonardo Jardim. Ele já soma 14 partidas no time principal.

    Além do bom momento no clube, João Victor também é o capitão da Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027, em busca de uma vaga na Copa do Mundo.

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    João Victor em campo pelo Flamengo em Portugal está no radar do Grupo City (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

    João Victor era um dos xodós do técnico Filipe Luís, com quem teve grandes oportunidades no Flamengo (relacionado para 52 partidas em 2025). A trajetória do defensor no clube, entretanto, contou com uma reviravolta. Ele esteve envolvido em duas falhas contra Sport e Fluminense, sendo, inclusive, vaiado no clássico.

    Posteriormente, voltou a receber chances e soube aproveitá-las. Antes da viagem para a intertemporada, o técnico Leonardo Jardim, durante uma coletiva de imprensa, elogiou o jovem.

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    "O João tem jogado muito no sub-20 e ano passado treinou no principal. Hoje tinha duas opções, entrar o Saúl e colocar um volante para trás, ou acreditar e colocar um jovem. Eu não gosto de mudar posições, ele está aqui e tenho que acreditar nele. Eu disse: "João, você sabe as regras, tem que jogar seu futebol". Acho que ele fez um bom jogo e não por acaso é um dos melhores zagueiros jovens do futebol brasileiro. Espero que seja um primeiro passo para no futuro jogar mais e bem. Essa é a minha orientação."

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    Não é a primeira investida europeia

    Essa não foi a primeira vez que o Flamengo recusou uma proposta por João Victor. No fim de 2025, o Ajax ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões na cotação da época) para contratar o jogador. O clube, na época, optou por mantê-lo, apostando em sua evolução.

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