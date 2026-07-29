Flamengo consulta Luiz Henrique, mas mantém foco em Thiago Almada Boto se reuniu com um dos representantes do atacante, mas não há negociação em andamento

O nome de Luiz Henrique voltou a ser ventilado no Flamengo nesta quarta-feira (29), após José Boto, diretor de futebol do clube carioca, se reunir com um dos representantes do atacante. Neste momento, porém, a reportagem do Lance! apurou que o Rubro-Negro mantém suas atenções voltadas para Thiago Almada, apesar de monitorar o atacante.

Em vídeo registrado pelo jornalista Gabriel Orphão, do canal "Paparazzo Rubro-Negro", é possível ver o diretor de futebol do Flamengo ao lado de William Bento, um dos intermediários de Luiz Henrique e irmão do zagueiro Vitão. O defensor, inclusive, morou por alguns anos em Porto Alegre, quando vestiu a camisa do Internacional.

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EXCLUSIVO! O REPÓRTER @GabrielOrphao , DO CANAL @PapaRubroNegro , REGISTROU IMAGENS DO ENCONTRO ENTRE JOSÉ BOTO E O EMPRESÁRIO DO ATACANTE LUIZ HENRIQUE! REUNIÃO OCORREU NO HOTEL ONDE O CLUBE ESTÁ HOSPEDADO EM PORTO ALEGRE.



📸 @GabrielOrphao | Equipe Paparazzo Rubro-Negro pic.twitter.com/CanlOAhk94 — Paparazzo Rubro-Negro (@PapaRubroNegro) July 29, 2026

O principal representante de Luiz Henrique é Junior Mendonza, da Reason Football. Foi ele, inclusive, quem intermediou a transferência do atacante para o Zenit, da Rússia, após o jogador conquistar a Libertadores pelo Botafogo.

Flamengo tem negociação por Luiz Henrique?

Neste momento, não. O encontro serviu para José Boto entender o momento vivido pelo jogador e saber se existe interesse em um possível retorno ao Brasil. Entretanto, não há negociação em andamento entre o Flamengo e o atacante.

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O Rubro-Negro mantém o foco em Thiago Almada, com quem já tem um acordo verbal. Diante do atual cenário financeiro do mercado, após o Flamengo desembolsar cerca de R$ 260 milhões por Lucas Paquetá no início da temporada e ainda enfrentar dificuldades para gerar receitas com a venda de jogadores, o clube carioca não pretende abrir duas frentes de negociação simultaneamente.

Além disso, são dois jogadores que disputaram a Copa do Mundo e estão avaliados na faixa de 20 a 35 milhões de euros, o que tornaria difícil para o Flamengo avançar pelas duas opções ao mesmo tempo.

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Luiz Henrique sinalizou desejo de retornar ao Brasil

Segundo apuração do Lance!, Luiz Henrique sinalizou o desejo de retornar ao Brasil para jogar novamente pelo Botafogo, clube pelo qual viveu uma grande fase da carreira. Entretanto, não fecha as portas para outros clubes no país. Além de enxergar o futebol brasileiro como um importante palco para seguir buscando espaço na Seleção de Carlo Ancelotti, o atacante também tem a esposa grávida, o que aumenta o desejo da família de voltar ao país no segundo semestre.

Luiz Henrique comemora gol pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Qual a chance de o Flamengo entrar no negócio?

O Flamengo, por sua vez, observa o cenário. Um possível movimento envolvendo Luiz Henrique passa diretamente pela situação de Almada. O clube carioca mantém otimismo pela contratação do argentino. Caso, porém, a negociação não avance, o Rubro-Negro poderá olhar para o atacante brasileiro como uma possibilidade real para reforçar o elenco, podendo, inclusive, envolver um jogador na negociação.

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Como está a negociação por Almada?

Paciência. Essa é a palavra que o Flamengo utiliza para lidar com a negociação por Almada. O clube recebeu o ok do jogador e, agora, busca alinhar a contratação com o Atlético de Madrid, da Espanha. Nos últimos dias, a expectativa era pela chegada do empresário do jogador ao Rio para finalizar a contratação, o que ainda não aconteceu.

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