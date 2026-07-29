Flamengo tenta transformar crise do Internacional em combustível na caça ao Palmeiras Rubro-Negro encara um adversário pressionado para tentar reduzir a diferença na liderança

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O Flamengo chega para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (29), com uma oportunidade que vai além da busca por mais três pontos no Brasileirão. Diante de um adversário mergulhado em uma sequência de quatro derrotas consecutivas e pressionado pelos próprios torcedores, o Rubro-Negro tenta aproveitar o momento instável do Colorado para vencer fora de casa e diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de seis pontos.

Reforços importantes no Flamengo contra o Internacional

A equipe de Leonardo Jardim terá ainda o reforço de jogadores importantes. Léo Ortiz volta a ser opção após se recuperar de uma lesão e ganhar ritmo nos treinamentos com o restante do elenco nos últimos dias. De la Cruz também está de volta depois de ser preservado contra a Chapecoense, por conta do gramado sintético, e ficar fora do duelo com o São Paulo em razão do controle de carga. Já Carrascal retorna após cumprir a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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Os retornos ampliam as possibilidades de Jardim justamente em um momento no qual o Flamengo precisa transformar a superioridade técnica em resultado. O time está na perseguição ao Palmeiras e sabe que qualquer tropeço pode aumentar a distância para o líder. Por isso, o confronto no Beira-Rio aparece como uma oportunidade de pressão, principalmente diante de um Internacional que atravessa um período de instabilidade.

De la Cruz volta ao Flamengo contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Alviverde também entra em campo nesta quarta-feira. Às 21h30, visita o Vitória.

Internacional chega pressionado e com problemas na defesa

O Internacional vive uma sequência de quatro derrotas consecutivas e chega ao confronto em um cenário de forte pressão. Na última rodada, a derrota por 2 a 0 para o Athletico expôs novamente problemas defensivos que têm marcado o momento da equipe.

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O Colorado sofreu com erros individuais durante a partida. Os dois gols do Furacão também nasceram de falhas dos defensores. No segundo, Félix Torres acabou cometendo um erro que contribuiu diretamente para o gol e foi substituído pouco depois. A decisão gerou um ruído interno, com o zagueiro demonstrando irritação ao deixar o campo.

A situação ficou ainda mais delicada após o apito final. Torcedores foram até o Beira-Rio protestar contra o momento da equipe, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

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Jogador suspenso pelo STJD

Os problemas defensivos, aliás, não param por aí. Victor Gabriel foi suspenso pelo STJD por conta da entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro, e também será desfalque. O cenário deixa o Internacional ainda mais pressionado antes de receber um Flamengo que conta com peças importantes de volta.

Flamengo pode se apoiar no bom desempenho como visitante

Se o momento do Internacional aumenta a expectativa por uma vitória, o histórico recente do Flamengo fora de casa também serve como argumento para o torcedor rubro-negro acreditar em um resultado positivo.

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Desde 2021, o Flamengo é o segundo time que mais venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. São 51 vitórias fora de casa no período, apenas duas a menos que o Palmeiras, líder do ranking, com 53.

Mais vitórias como visitante no Brasileirão nesta década (desde 2021)

Palmeiras: 53

Flamengo: 51

Botafogo: 37

Atlético-MG: 36

Internacional: 32

Fluminense: 30

O número reforça uma característica importante do Flamengo nos últimos anos: a capacidade de competir e vencer longe do Maracanã. Contra um Internacional fragilizado, pressionado e com problemas defensivos, o Rubro-Negro terá a chance de transformar esse retrospecto em mais um resultado positivo e, de quebra, reduzir a distância para o Palmeiras na briga pelo título.

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