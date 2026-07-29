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Flamengo tenta transformar crise do Internacional em combustível na caça ao Palmeiras

Rubro-Negro encara um adversário pressionado para tentar reduzir a diferença na liderança

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
29/07/2026 07:00
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O Flamengo chega para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (29), com uma oportunidade que vai além da busca por mais três pontos no Brasileirão. Diante de um adversário mergulhado em uma sequência de quatro derrotas consecutivas e pressionado pelos próprios torcedores, o Rubro-Negro tenta aproveitar o momento instável do Colorado para vencer fora de casa e diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que atualmente é de seis pontos.

Reforços importantes no Flamengo contra o Internacional

A equipe de Leonardo Jardim terá ainda o reforço de jogadores importantes. Léo Ortiz volta a ser opção após se recuperar de uma lesão e ganhar ritmo nos treinamentos com o restante do elenco nos últimos dias. De la Cruz também está de volta depois de ser preservado contra a Chapecoense, por conta do gramado sintético, e ficar fora do duelo com o São Paulo em razão do controle de carga. Já Carrascal retorna após cumprir a suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

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Os retornos ampliam as possibilidades de Jardim justamente em um momento no qual o Flamengo precisa transformar a superioridade técnica em resultado. O time está na perseguição ao Palmeiras e sabe que qualquer tropeço pode aumentar a distância para o líder. Por isso, o confronto no Beira-Rio aparece como uma oportunidade de pressão, principalmente diante de um Internacional que atravessa um período de instabilidade.

De la Cruz em ação pelo Flamengo
De la Cruz volta ao Flamengo contra o Internacional (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Alviverde também entra em campo nesta quarta-feira. Às 21h30, visita o Vitória.

Internacional chega pressionado e com problemas na defesa

O Internacional vive uma sequência de quatro derrotas consecutivas e chega ao confronto em um cenário de forte pressão. Na última rodada, a derrota por 2 a 0 para o Athletico expôs novamente problemas defensivos que têm marcado o momento da equipe.

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O Colorado sofreu com erros individuais durante a partida. Os dois gols do Furacão também nasceram de falhas dos defensores. No segundo, Félix Torres acabou cometendo um erro que contribuiu diretamente para o gol e foi substituído pouco depois. A decisão gerou um ruído interno, com o zagueiro demonstrando irritação ao deixar o campo.

A situação ficou ainda mais delicada após o apito final. Torcedores foram até o Beira-Rio protestar contra o momento da equipe, aumentando a pressão sobre o elenco e a comissão técnica.

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Jogador suspenso pelo STJD

Os problemas defensivos, aliás, não param por aí. Victor Gabriel foi suspenso pelo STJD por conta da entrada violenta em Gabriel Pec, do Cruzeiro, e também será desfalque. O cenário deixa o Internacional ainda mais pressionado antes de receber um Flamengo que conta com peças importantes de volta.

Flamengo pode se apoiar no bom desempenho como visitante

Se o momento do Internacional aumenta a expectativa por uma vitória, o histórico recente do Flamengo fora de casa também serve como argumento para o torcedor rubro-negro acreditar em um resultado positivo.

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Desde 2021, o Flamengo é o segundo time que mais venceu como visitante no Campeonato Brasileiro. São 51 vitórias fora de casa no período, apenas duas a menos que o Palmeiras, líder do ranking, com 53.

Mais vitórias como visitante no Brasileirão nesta década (desde 2021)

  • Palmeiras: 53
  • Flamengo: 51
  • Botafogo: 37
  • Atlético-MG: 36
  • Internacional: 32
  • Fluminense: 30

O número reforça uma característica importante do Flamengo nos últimos anos: a capacidade de competir e vencer longe do Maracanã. Contra um Internacional fragilizado, pressionado e com problemas defensivos, o Rubro-Negro terá a chance de transformar esse retrospecto em mais um resultado positivo e, de quebra, reduzir a distância para o Palmeiras na briga pelo título.

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