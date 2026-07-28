De La Cruz, do Flamengo, quer jogar no Peñarol, revela presidente do clube Presidente revelou que o meia do Flamengo quer atuar pelo clube uruguaio

O presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, revelou em uma entrevista o status atual do interesse e as tratativas em andamento para contratar o meio-campista De La Cruz, que atualmente pertence ao Flamengo. Em entrevista ao canal uruguaio "El Espectador Deportes", o dirigente afirmou que o jogador de 29 anos quer deixar o Flamengo pelo desejo de retornar ao seu país natal e atuar pelo clube do coração. Segundo Ruglio, os contatos com o atleta e com a cúpula rubro-negra já duram cerca de 25 dias.

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Peñarol terá dificuldades financeiras para tirar meia do Flamengo

De la Cruz e Varela durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Apesar da vontade mútua entre o clube uruguaio e o jogador, a negociação é tratada como complexa devido ao alto investimento realizado pelo Flamengo anteriormente. O clube carioca desembolsou mais de R$ 102 milhões para contratar o volante em 2024 e o vínculo atual se estende até o fim de 2028. O Peñarol enviou uma carta de intenção há dez dias, propondo um empréstimo de um ano sem custos, mas o presidente do clube reconhece que a operação precisa se adequar à realidade financeira do futebol uruguaio.

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— Começamos a falar com o jogador e, bom, ele tem vontade de ficar um tempo aqui no país dele. Ele já se declarou torcedor do clube. Não estava tendo todos os minutos que pretendia — detalhou o presidente durante a entrevista.

O mandatário citou exemplos de negociações do clube que deram certo e explicou que não será fácil trazer um jogador que acabou de atuar em uma Copa do Mundo. Entretanto, explicou que, na negociação, não há nada além do interesse de levar o jogador 'dentro das condições do Uruguai'.

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— Não temos uma negociação nem perto de fechada, nem nada parecido. É o jogador que está falando diariamente. A carta de intenção a gente mandou há 10 dias, mas é algo muito difícil de acontecer. Hoje não tem nada além da intenção de trazer o jogador nas condições do Uruguai, não nas condições do Flamengo. E, bom, o jogador quer vir — explicou o presidente, revelando que De La Cruz quer deixar o clube carioca para atuar em seu país natal.

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De La Cruz jogou Copa do Mundo e está fisicamente bem

De La Cruz fez parte do elenco da seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2026. Durante a competição disputada na América do Norte, o meia atuou nas três partidas da fase de grupos, somando um total de 83 minutos em campo. Ele participou dos empates contra Arábia Saudita e Cabo Verde, além de ter disputado todo o segundo tempo no confronto diante da Espanha.

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Atualmente, o jogador é pouco utilizado sob o comando de Leonardo Jardim no Flamengo, e não foi relacionado para a partida contra o São Paulo no último domingo (26). Mesmo sem ser utilizado, De La Cruz teria garantido ao presidente uruguaio que está em boas condições físicas e realizando os treinamentos normalmente. A intenção do Peñarol é viabilizar a chegada do reforço para as disputas das principais competições em 2027, como a Libertadores ou a Sul-Americana.

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