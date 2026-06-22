Marcos Braz publica encontro com Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, no Rio Ex-vice-presidente do clube publicou vídeo ao lado do treinador português em restaurante

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, encontrou Marcos Braz, ex-vice-presidente do clube, na noite desta segunda-feira (22). O encontro aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e foi compartilhado pelo dirigente em suas redes sociais.

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— A paixão pelo Flamengo sempre rende bons encontros. Hoje à noite, na Barra, bati um papo com o Léo Jardim. Respeito, cordialidade e muito amor pelo futebol. Seguimos — escreveu Braz ao publicar um vídeo ao lado do treinador rubro-negro.

Relação entre Braz e Jardim é antiga, justamente por conta do Flamengo

A relação entre Marcos Braz e Leonardo Jardim não é recente e passa justamente pelo Flamengo. Em 2020, após a saída de Jorge Jesus, o treinador português esteve próximo de assumir o comando do Rubro-Negro. Na época, Jardim surgiu como um dos principais nomes avaliados pela diretoria para substituir o compatriota.

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No entanto, quando as partes estavam prestes a se reunir em Portugal, a negociação não avançou. Braz chegou a marcar um almoço com o treinador em Braga, cidade onde Jardim residia, mas acabou cancelando o encontro por questões financeiras.

— Nós tínhamos um técnico já delineado, sabíamos qual caminho seguiríamos. Dez dias depois, mesmo com orçamento para contratar esse treinador, dois dias antes da viagem fui informado de que não teríamos mais os mesmos recursos. Entrei em contato com o Leonardo Jardim e marquei um almoço com ele em Braga, onde é a residência dele. Quando percebi que não teria orçamento, eu mesmo desmarquei o encontro. Não faria sentido ir até lá. E isso eu já conversei com o Leonardo Jardim — afirmou Marcos Braz, em entrevista à "Espn", em março deste ano.

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Marcos Braz e Jardim, nomes ligados ao Flamengo, em encontro no Rio (Foto: Reprodução)

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