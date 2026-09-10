Em nove meses de 2026, o goleiro Otávio viveu um roteiro surpreendente em sua vida. Quarto reserva do Cruzeiro em janeiro, o arqueiro chega a setembro sendo convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira. O Lance! relembra a trajetória do atleta na temporada.

Antes de se apresentar à Seleção Brasileira, o goleiro terá mais dois jogos. Otávio deverá representar o Cruzeiro contra o Santos, no sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Posteriormente, enfrenta o Vitória no domingo seguinte (20), às 16h (de Brasília), no Barradão.

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Depois disso, se apresentará à Seleção Brasileira para iniciar os treinamentos com Carlo Ancelotti. A delegação do Brasil ficará em Brisbane, na Austrália, e depois viajará para a Índia.

Início de ano sem espaço

Otávio iniciou o ano como quarto reserva do Cruzeiro. Isso porque o clube contava com Léo Aragão e o titular Cássio e trouxe Matheus Cunha, que estava no Flamengo. No entanto, no dia 3 de janeiro, ele se tornou o terceiro arqueiro da equipe com o empréstimo de Aragão ao Avaí.

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Apesar disso, ele ganhou oportunidades no Campeonato Mineiro, atuando na vitória por 2 a 1 contra o Tombense e nas derrotas para Pouso Alegre e Democrata-GV.

Posteriormente, o camisa 81 ficou 18 partidas sem entrar em campo. Nesse período, a Raposa conquistou o Campeonato Mineiro, mas Cássio se lesionou na partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão. Depois, Tite foi demitido e Wesley assumiu interinamente até a chegada de Artur Jorge.

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Otávio deixa gramado do Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Otávio recebe oportunidades no Cruzeiro

O arqueiro voltou a atuar no duelo contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Apesar do empate em 2 a 2, sua atuação agradou os torcedores, insatisfeitos com as apresentações de Matheus Cunha. No entanto, voltou para o banco contra o Remo.

– A aposta pelo Otávio tem a ver com este jogo. Não tenho hábito ou padrão de usar jogadores em determinadas competições apenas. Merecia uma oportunidade, ela foi dada. Jogou, no próximo jogo veremos qual será a nossa aposta – explicou Artur Jorge na época.

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Em seguida, Otávio assumiu a titularidade no Cruzeiro na vitória por 1 a 0 contra o Boca Juniors pela Libertadores. Com isso, ele se tornou o goleiro brasileiro mais jovem a ser titular em uma partida de Libertadores, superando Fábio.

– Foi uma aposta que tivemos em função daquilo que vemos e acreditamos que possa ser o melhor para a equipe. Até mesmo em termos de energia, que era importante sentir todos os jogadores acarinhados no momento de poder dar a sua contribuição à equipe. E essa foi uma das razões, mas isto são pequenos detalhes quando, na verdade, há um todo que justificou da nossa parte aposta no Otávio para este jogo – avaliou Artur Jorge.

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Grandes noites de Libertadores

No processo para consolidar-se como titular absoluto, Otávio fez duas grandes partidas pela Libertadores. A primeira delas foi contra a Universidad Católica, com cinco defesas que garantiram o ponto no 1 a 1 contra os chilenos.

Contra o Boca Juniors, ele foi o principal personagem no empate em 1 a 1. Foram nove defesas do arqueiro. Somente nos 90 minutos na Argentina, fez mais defesas do que nos quatro jogos anteriores somados. Depois da partida, ele afirmou que se sentiu tranquilo em La Bombonera.

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ANÁLISE: Otávio salva o Cruzeiro em atuação pobre contra o Boca Juniors

– Atmosfera que se cria pela história do estádio e do Boca, da torcida. Foi uma experiência muito válida. Me senti muito bem, tranquilo no gol. Minha defesa preferida foi a com o pé no segundo tempo contra o Zeballos – disse na zona mista.

Otávio orando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Otávio se torna titular absoluto no Cruzeiro e é convocado

Após a pausa para a Copa do Mundo, o goleiro Cássio finalizou sua recuperação e voltou a ser relacionado para a partida contra o Flamengo pela Libertadores. No entanto, mesmo à disposição de Artur Jorge, Otávio seguiu como titular absoluto e o camisa 1 sequer entrou em campo novamente.

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Cruzeiro: Cássio parabeniza Otávio por convocação

Com o destaque, o goleiro do Cruzeiro foi convocado por Carlo Ancelotti na última quarta-feira (9), para os amistosos contra Austrália e Índia.

– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo nós conhecemos. Se Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.

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