Fagner fala sobre protestos da torcida do Cruzeiro

Titular do Cruzeiro, o lateral Fagner falou na zona mista no Mineirão após a vitória por 3 a 1 contra o Athletico-PR. Em conversa com a imprensa, o jogador comentou sobre os protestos da torcida celeste no Gigante da Pampulha.

– O torcedor tem total direito. É a paixão dele. Quando o torcedor vem para o estádio quer ver o time vencer, disputar títulos, vencer jogos importantes. Entendemos a paixão do torcedor. Mas são coisas que acontecem. Tenho certeza que com os resultados que vamos buscar no Campeonato Brasileiro eles vão apoiar – relatou o jogador.

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Fagner ainda falou sobre a semana do Cruzeiro depois da eliminação na Copa do Brasil. O jogador destacou a importância do resultado positivo para dar uma resposta para o próprio elenco.

– Óbvio que todos ficaram chateados pelo que aconteceu durante a semana. Mas era momento de falar dentro de campo. Sabíamos que coisas aconteceram na eliminação e não eram o que esperávamos. Mas futebol é dinâmico e tivemos chance de dar resposta a nós mesmos hoje contra uma adversário que está na nossa frente na tabela – destacou.

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Fagner na zoa mista após vitória do Cruzeiro contra o Athletico (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Mesmo com a vitória da Raposa por 3 a 1 contra o Athletico-PR no último domingo, a partida terminou com uma polêmica interna quando Kaio Jorge e Matheus Pereira debateram por uma cobrança de pênalti. Na zona mista, o lateral do Cruzeiro Fagner destacou que o ocorrido é normal no futebol.

– Não (conversei) porque estava no doping, mas o próprio Míster já explicou que tem uma ordem de batedores. São coisas normais no futebol, que eles já conversaram e se resolveram então está tudo certo – disse Fagner após a vitória do Cruzeiro.

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– A gente tem um cronograma, o primeiro e o segundo batedor. Eles não têm essa vaidade, é coisa que acontece. Tudo certo – destacou Fagner.

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