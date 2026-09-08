As estatísticas de Gerson em nova função no Cruzeiro
O meia atuou em função diferente no duelo contra o Furacão
No último domingo (6), o técnico Artur Jorge promoveu uma mudança na escalação do Cruzeiro e alterou o posicionamento de Gerson. Com quatro meio-campistas de origem, o camisa 8 desempenhou função parecida com a que fazia Christian e obteve bom rendimento.
De modo geral, o meio-campista teve menor exigência física nos quesitos condução, sprints e velocidade máxima. No entanto, os pontos positivos foram mais numerosos, com maior número de ações com a bola e mais objetividade no ataque.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O que as estatísticas dizem sobre Gerson em nova função no Cruzeiro?
Autor de uma assistência no duelo e participante da jogada do segundo gol do Cruzeiro contra o Athletico-PR, Gerson apresentou média superior de assistências esperadas (xA) em relação ao restante da temporada pelo Cruzeiro, com 0,14 contra 0,09.
No aspecto criativo, o camisa 8 também teve melhora significativa. Ele criou uma grande chance, acima da média de 0,17, e dois passes decisivos, quase o dobro de sua média (1,10).
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Apesar de ter corrido mais lentamente, percorreu distância maior (9,4 km x 7,8 km). Porém, a estatística mais importante de Gerson foi a participação maior com a bola no pé. Teve 70 ações com a bola, acima da média de 62,8. Com isso, errou mais também, perdendo a posse 15 vezes (sua média é de 8,4).
Comparativo de estatísticas de Gerson: média na temporada x jogo contra o Athletico-PR
Gerson contra o Athletico-PR
- Assistências esperadas: 0.14
- Assistências: 1
- Grandes chances criadas: 1
- Passes decisivos: 2
- Cruzamentos: 2 (1)
- Passes: 54 (45)
- Passes no campo adversário: 36 (27)
- Passes no próprio campo: 18 (18)
- Bolas longas: 3 (1)
- Finalizações: 1 (0)
- Gols esperados: 0.07
- Ações com a bola: 70
- Perda da posse de bola: 15
- Distância em condução: 171,3m
- Conduções: 20
- Contribuições defensivas: 3
- Desarmes: 1
- Cortes: 1
- Recuperações de bola: 3
- Duelos no chão: 6 (3)
- Duelos aéreos: 0
- Faltas: 2
- Distância percorrida: 9,4 km
- Sprints: 6
- Velocidade máxima: 30,2 km/h
Média de Gerson na temporada (
- Assistências esperadas: 0.09
- Assistências: 0.14
- Grandes chances criadas: 0.17
- Passes decisivos: 1.10
- Cruzamentos: 0.26 certos / 0.86 tentado
- Passes: 44.9 certos / 50.0 tentados
- Passes no campo adversário: 27.9 certos / 32.0 tentados
- Passes no próprio campo: 17.0 certos / 18.0 tentados
- Bolas longas: 2.0 certas / 3.4 tentadas
- Finalizações: 0.76
- Gols esperados: 0.05
- Ações com a bola: 62.8
- Perda da posse de bola: 8.4
- Distância em condução: 173 metros
- Conduções: 20.2
- Contribuições defensivas: 2.52
- Desarmes: 0.90
- Cortes: 0.93
- Recuperações de bola: 3.67
- Duelos no chão: 3.8 ganhos / 6.6 disputados
- Duelos aéreos: 0.8 ganhos / 1.5 disputados
- Faltas: 1.17
- Distância percorrida: 7.80 km
- Sprints: 11.7
- Velocidade máxima: 31.46 km/h
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Cruzeiro
Destaque da base do Cruzeiro se despede após empréstimoHá 3 horas
Cruzeiro
Kaio Jorge reage à vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PRHá 6 horas
Futebol Nacional
Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhesHá 9 horas
Cruzeiro
Fagner avalia recuperação da criatividade do CruzeiroHá 12 horas
Cruzeiro
Artur Jorge abre o jogo sobre falta de espaço para Lucas Silva no CruzeiroHá 22 horas
Cruzeiro
Fagner fala sobre protestos da torcida do CruzeiroHá 1 dia
Mais LANCE!