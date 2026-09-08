As estatísticas de Gerson em nova função no Cruzeiro

No último domingo (6), o técnico Artur Jorge promoveu uma mudança na escalação do Cruzeiro e alterou o posicionamento de Gerson. Com quatro meio-campistas de origem, o camisa 8 desempenhou função parecida com a que fazia Christian e obteve bom rendimento.

De modo geral, o meio-campista teve menor exigência física nos quesitos condução, sprints e velocidade máxima. No entanto, os pontos positivos foram mais numerosos, com maior número de ações com a bola e mais objetividade no ataque.

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O que as estatísticas dizem sobre Gerson em nova função no Cruzeiro?

Autor de uma assistência no duelo e participante da jogada do segundo gol do Cruzeiro contra o Athletico-PR, Gerson apresentou média superior de assistências esperadas (xA) em relação ao restante da temporada pelo Cruzeiro, com 0,14 contra 0,09.

No aspecto criativo, o camisa 8 também teve melhora significativa. Ele criou uma grande chance, acima da média de 0,17, e dois passes decisivos, quase o dobro de sua média (1,10).

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Apesar de ter corrido mais lentamente, percorreu distância maior (9,4 km x 7,8 km). Porém, a estatística mais importante de Gerson foi a participação maior com a bola no pé. Teve 70 ações com a bola, acima da média de 62,8. Com isso, errou mais também, perdendo a posse 15 vezes (sua média é de 8,4).

Estatísticas de Gerson (Foto: Reprodução)

Comparativo de estatísticas de Gerson: média na temporada x jogo contra o Athletico-PR

Gerson contra o Athletico-PR

Assistências esperadas: 0.14 Assistências: 1 Grandes chances criadas: 1 Passes decisivos: 2 Cruzamentos: 2 (1) Passes: 54 (45) Passes no campo adversário: 36 (27) Passes no próprio campo: 18 (18) Bolas longas: 3 (1) Finalizações: 1 (0) Gols esperados: 0.07 Ações com a bola: 70 Perda da posse de bola: 15 Distância em condução: 171,3m Conduções: 20 Contribuições defensivas: 3 Desarmes: 1 Cortes: 1 Recuperações de bola: 3 Duelos no chão: 6 (3) Duelos aéreos: 0 Faltas: 2 Distância percorrida: 9,4 km Sprints: 6 Velocidade máxima: 30,2 km/h

Média de Gerson na temporada (

Assistências esperadas: 0.09 Assistências: 0.14 Grandes chances criadas: 0.17 Passes decisivos: 1.10 Cruzamentos: 0.26 certos / 0.86 tentado Passes: 44.9 certos / 50.0 tentados Passes no campo adversário: 27.9 certos / 32.0 tentados Passes no próprio campo: 17.0 certos / 18.0 tentados Bolas longas: 2.0 certas / 3.4 tentadas Finalizações: 0.76 Gols esperados: 0.05 Ações com a bola: 62.8 Perda da posse de bola: 8.4 Distância em condução: 173 metros Conduções: 20.2 Contribuições defensivas: 2.52 Desarmes: 0.90 Cortes: 0.93 Recuperações de bola: 3.67 Duelos no chão: 3.8 ganhos / 6.6 disputados Duelos aéreos: 0.8 ganhos / 1.5 disputados Faltas: 1.17 Distância percorrida: 7.80 km Sprints: 11.7 Velocidade máxima: 31.46 km/h

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