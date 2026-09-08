Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

As estatísticas de Gerson em nova função no Cruzeiro

O meia atuou em função diferente no duelo contra o Furacão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 18:46
Favorite o Lance! no Google
Gerson contra o Athletico-PR
Gerson contra o Athletico-PR (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

No último domingo (6), o técnico Artur Jorge promoveu uma mudança na escalação do Cruzeiro e alterou o posicionamento de Gerson. Com quatro meio-campistas de origem, o camisa 8 desempenhou função parecida com a que fazia Christian e obteve bom rendimento.

De modo geral, o meio-campista teve menor exigência física nos quesitos condução, sprints e velocidade máxima. No entanto, os pontos positivos foram mais numerosos, com maior número de ações com a bola e mais objetividade no ataque.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O que as estatísticas dizem sobre Gerson em nova função no Cruzeiro?

Autor de uma assistência no duelo e participante da jogada do segundo gol do Cruzeiro contra o Athletico-PR, Gerson apresentou média superior de assistências esperadas (xA) em relação ao restante da temporada pelo Cruzeiro, com 0,14 contra 0,09.

No aspecto criativo, o camisa 8 também teve melhora significativa. Ele criou uma grande chance, acima da média de 0,17, e dois passes decisivos, quase o dobro de sua média (1,10).

continua após a publicidade

➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Apesar de ter corrido mais lentamente, percorreu distância maior (9,4 km x 7,8 km). Porém, a estatística mais importante de Gerson foi a participação maior com a bola no pé. Teve 70 ações com a bola, acima da média de 62,8. Com isso, errou mais também, perdendo a posse 15 vezes (sua média é de 8,4).

Estatísticas de Gerson
Estatísticas de Gerson (Foto: Reprodução)

Comparativo de estatísticas de Gerson: média na temporada x jogo contra o Athletico-PR

Gerson contra o Athletico-PR

  1. Assistências esperadas: 0.14
  2. Assistências: 1
  3. Grandes chances criadas: 1
  4. Passes decisivos: 2
  5. Cruzamentos: 2 (1)
  6. Passes: 54 (45)
  7. Passes no campo adversário: 36 (27)
  8. Passes no próprio campo: 18 (18)
  9. Bolas longas: 3 (1)
  10. Finalizações: 1 (0)
  11. Gols esperados: 0.07
  12. Ações com a bola: 70
  13. Perda da posse de bola: 15
  14. Distância em condução: 171,3m
  15. Conduções: 20
  16. Contribuições defensivas: 3
  17. Desarmes: 1
  18. Cortes: 1
  19. Recuperações de bola: 3
  20. Duelos no chão: 6 (3)
  21. Duelos aéreos: 0
  22. Faltas: 2
  23. Distância percorrida: 9,4 km
  24. Sprints: 6
  25. Velocidade máxima: 30,2 km/h

Média de Gerson na temporada (

  1. Assistências esperadas: 0.09
  2. Assistências: 0.14
  3. Grandes chances criadas: 0.17
  4. Passes decisivos: 1.10
  5. Cruzamentos: 0.26 certos / 0.86 tentado
  6. Passes: 44.9 certos / 50.0 tentados
  7. Passes no campo adversário: 27.9 certos / 32.0 tentados
  8. Passes no próprio campo: 17.0 certos / 18.0 tentados
  9. Bolas longas: 2.0 certas / 3.4 tentadas
  10. Finalizações: 0.76
  11. Gols esperados: 0.05
  12. Ações com a bola: 62.8
  13. Perda da posse de bola: 8.4
  14. Distância em condução: 173 metros
  15. Conduções: 20.2
  16. Contribuições defensivas: 2.52
  17. Desarmes: 0.90
  18. Cortes: 0.93
  19. Recuperações de bola: 3.67
  20. Duelos no chão: 3.8 ganhos / 6.6 disputados
  21. Duelos aéreos: 0.8 ganhos / 1.5 disputados
  22. Faltas: 1.17
  23. Distância percorrida: 7.80 km
  24. Sprints: 11.7
  25. Velocidade máxima: 31.46 km/h

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Ruan Índio em treino na Toca

Cruzeiro

Destaque da base do Cruzeiro se despede após empréstimo

Há 3 horas
Kaio Jorge comemora gol contra o CAP

Cruzeiro

Kaio Jorge reage à vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Há 6 horas
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Futebol Nacional

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Há 9 horas
Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida

Cruzeiro

Fagner avalia recuperação da criatividade do Cruzeiro

Há 12 horas
Lucas Silva nos corredores do Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge abre o jogo sobre falta de espaço para Lucas Silva no Cruzeiro

Há 22 horas
Fagner contra o Athletico-PR

Cruzeiro

Fagner fala sobre protestos da torcida do Cruzeiro

Há 1 dia
Mais LANCE!
Zé Lucas e Otavio no Mineirão

Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira

Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR

ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico

Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

João Marcelo na zona mista após Cruzeiro x CAP

Titular do Cruzeiro avalia reação após eliminação: 'Fizemos o que tinha que ser feito'

Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltis

Romero comemora gol com Matheus Pereira

Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestos

Matheus Pereira e jogadores do Cruzeiro se abraçando

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletico no Brasileirão

Vestiário do Cruzeiro contra o CAP

Time modificado! Confira escalação do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Núbia, à esquerda, e Fabi Simões, à direita, comemoram gol

Flamengo e São Paulo se juntam ao Bahia nas semifinais do Brasileirão Feminino

Artur Jorge no Mineirão

Provável escalação do Cruzeiro: Artur Jorge terá que fazer mudança

Bolas do sorteio da Libertadores

Libertadores Feminina 2026: sorteio da fase de grupos tem data definida

Pré jogo Cruzeiro x Athletico-PR

Cruzeiro x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letal