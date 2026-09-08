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Destaque da base do Cruzeiro se despede após empréstimo

O garoto foi emprestado para clube polonês

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 15:14
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Ruan Índio em treino na Toca
Ruan Índio em treino na Toca (Foto: Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Ruan Índio, destaque do Sub-20 do Cruzeiro, se despediu do clube na tarde desta terça-feira (8). Em suas redes sociais, o atleta ressaltou que a mensagem é um "até logo" para o clube. Ele será emprestado ao Radomiak Radom, da Polônia.

O atleta atuou nas categorias de base do Cabuloso por 11 anos e publicou um vídeo com momentos marcantes de sua passagem pela Toca da Raposa.

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Ruan Índio tem contrato com o Cruzeiro até 2029 e foi emprestado ao clube polonês por uma temporada.

– Hoje encerro, por um momento, um capítulo muito especial da minha vida. É difícil colocar em palavras tudo o que o Cruzeiro representa para mim. Foram 11 anos vivendo momentos que vou levar comigo para sempre. Cheguei ainda muito novo e, ao longo desses anos, cresci como jogador, como pessoa e aprendi muito dentro e fora de campo – escreveu o garoto.

– Agora começa uma nova etapa, um novo desafio e uma nova experiência. Vou levar comigo tudo que aprendi nesses anos e todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada. Obrigado, Cruzeiro, por tudo até aqui. Obrigado a todos que acreditaram em mim, me ajudaram e estiveram ao meu lado durante essa trajetória. Isso não é um adeus. É apenas um até logo – destacou Ruan Índio.

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Trajetória do destaque da base do Cruzeiro

Atacante destaque da base do Cruzeiro, principalmente entre o Sub-17 e Sub-20, Ruan Índio teve uma lesão em 2024 que o afastou dos gramados. Em três anos, marcou 46 gols em 91 jogos.

Na última temporada, ele chegou a ser relacionado pelo treinador Leonardo Jardim para o confronto contra o Democrata-GV, mas sentiu dores novamente e teve um restante de temporada complicado, com apenas oito partidas pelo Sub-20.

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Ruan Índio em treino na Toca II
Ruan Índio em treino na Toca II (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Neste ano, o atacante ficou fora da Copinha por uma lesão sofrida no fim de 2025. Ele chegou a treinar com o técnico Artur Jorge na Toca da Raposa II, porém não foi acionado nem nos jogos amistosos de intertemporada.

Assim, apesar do destaque na base do Cruzeiro, Ruan Índio não chegou a atuar no profissional, embora tenha sido relacionado em três ocasiões.

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