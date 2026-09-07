Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira

Apesar do clima de crise na última semana, o elenco do Cruzeiro segue em destaque no cenário nacional. Com isso, alguns nomes do time comandado por Artur Jorge figuram na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira.

A lista será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro para os amistosos contra Austrália e Índia. Entre os nomes, poderão aparecer dois destaques da Toda da Raposa II: Otávio e Zé Lucas.

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As duas joias do Cruzeiro estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Segundo apuração do Lance!, o treinador gostaria de ver os jovens de perto e promover uma habituação dos atletas que figuraram nas categorias de base da Seleção Brasileira com os jogadores mais experientes.

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Além deles, outros três jogadores do Cruzeiro também estão na pré-lista: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Jonathan Jesus. O último, no entanto, vive cenário diferente porque se lesionou no clássico da última semana.

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A informação inicial da presença do quinteto do Cruzeiro na pré-lista de Carlo Ancelotti foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Rocha.

Trajetória das joias do Cruzeiro na pré-lista de Carlo Ancelotti

Recentemente, o Lance! havia destacado a prospecção de Otávio como um possível nome para o futuro da Seleção Brasileira. De contrato renovado, ele já recebeu investidas do futebol europeu.

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O arqueiro teve uma valorização salarial e seu novo contrato conta também com gatilhos de aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).

Otávio pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nascido em Perdigão-MG, o goleiro chegou ao Cruzeiro em 2016 com apenas 10 anos de idade. Depois de ser relacionado pela primeira vez no profissional em 2023, o arqueiro ganhou chances nesta temporada.

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Com uma grave lesão de Cássio e atuações abaixo do esperado de Matheus Cunha, o camisa 81 assumiu a titularidade e não perdeu mais. O camisa 1 inclusive já voltou da lesão e tem ficado no banco de reservas.

Enquanto isso, Zé Lucas foi disputado por clubes brasileiros e europeus, mas escolheu o Cruzeiro. Nascido em 23 de março de 2008, José Lucas Gomes da Silva, inicialmente Luquinhas e atualmente Zé Lucas, iniciou a trajetória no futebol ainda aos quatro anos, sendo orientado por seu pai, Paulo Marcelino, na Escolinha de Futebol do Engenho do Meio, que leva o nome do bairro da zona oeste de Recife.

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Quatro anos depois de dar seus primeiros passos no Engenho do Meio, Zé Lucas iniciou a trajetória no Sport. Zé Lucas avançou rapidamente no Leão da Ilha e estreou no elenco profissional aos 16 anos. Destacou-se em clássico contra o Santa Cruz, fora de casa com torcida única, e não voltou ao Sub-20.

Zé Lucas no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas quando havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.

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Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.

Em Belo Horizonte, o volante foi incorporado ao elenco profissional. Apesar de não ser titular no time de Artur Jorge, o jovem tem recebido algumas oportunidades e tem agradado a torcida.

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Números das joias do Cruzeiro nesta temporada

Otávio em 2026

28 jogos (27 titular)

7 jogos sem sofrer gols (25%)

29 gols sofridos (1.0 por jogo)

3.0 defesas por jogo

1.8 defesas em finalizações de dentro da área

74% de bolas defendidas

70% de acerto no passe

27% de acerto nas bolas longas

0/3 pênaltis defendidos

Nota Sofascore 6.92

Zé Lucas em 2026 (Sport e Cruzeiro)

29 jogos (25 titular)

85% de acerto no passe

19.0 passes certos por jogo

67% de acerto no passe longo

1.0 desarme por jogo

0.8 interceptações por jogo

3.0 bolas recuperadas por jogo

43% de eficiência nos duelos

1.4 faltas cometidas por jogo

7 cartões amarelos

Nota Sofascore 6.75

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