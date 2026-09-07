Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira
Além da dupla, mais três jogadores estão na pré-lista de Ancelotti
Apesar do clima de crise na última semana, o elenco do Cruzeiro segue em destaque no cenário nacional. Com isso, alguns nomes do time comandado por Artur Jorge figuram na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti para a convocação da Seleção Brasileira.
A lista será anunciada na próxima quarta-feira, 9 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro para os amistosos contra Austrália e Índia. Entre os nomes, poderão aparecer dois destaques da Toda da Raposa II: Otávio e Zé Lucas.
As duas joias do Cruzeiro estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira. Segundo apuração do Lance!, o treinador gostaria de ver os jovens de perto e promover uma habituação dos atletas que figuraram nas categorias de base da Seleção Brasileira com os jogadores mais experientes.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Além deles, outros três jogadores do Cruzeiro também estão na pré-lista: Kaio Jorge, Matheus Pereira e Jonathan Jesus. O último, no entanto, vive cenário diferente porque se lesionou no clássico da última semana.
A informação inicial da presença do quinteto do Cruzeiro na pré-lista de Carlo Ancelotti foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Rocha.
Trajetória das joias do Cruzeiro na pré-lista de Carlo Ancelotti
Recentemente, o Lance! havia destacado a prospecção de Otávio como um possível nome para o futuro da Seleção Brasileira. De contrato renovado, ele já recebeu investidas do futebol europeu.
O arqueiro teve uma valorização salarial e seu novo contrato conta também com gatilhos de aumento gradativo. Com o assédio europeu, sua multa para clubes do exterior é de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 603 milhões na cotação atual).
Nascido em Perdigão-MG, o goleiro chegou ao Cruzeiro em 2016 com apenas 10 anos de idade. Depois de ser relacionado pela primeira vez no profissional em 2023, o arqueiro ganhou chances nesta temporada.
Com uma grave lesão de Cássio e atuações abaixo do esperado de Matheus Cunha, o camisa 81 assumiu a titularidade e não perdeu mais. O camisa 1 inclusive já voltou da lesão e tem ficado no banco de reservas.
Enquanto isso, Zé Lucas foi disputado por clubes brasileiros e europeus, mas escolheu o Cruzeiro. Nascido em 23 de março de 2008, José Lucas Gomes da Silva, inicialmente Luquinhas e atualmente Zé Lucas, iniciou a trajetória no futebol ainda aos quatro anos, sendo orientado por seu pai, Paulo Marcelino, na Escolinha de Futebol do Engenho do Meio, que leva o nome do bairro da zona oeste de Recife.
Quatro anos depois de dar seus primeiros passos no Engenho do Meio, Zé Lucas iniciou a trajetória no Sport. Zé Lucas avançou rapidamente no Leão da Ilha e estreou no elenco profissional aos 16 anos. Destacou-se em clássico contra o Santa Cruz, fora de casa com torcida única, e não voltou ao Sub-20.
O Cruzeiro iniciou as negociações por Zé Lucas quando havia forte interesse do Flamengo no atleta, discutindo salários. No entanto, segundo apuração do Lance!, o fato de o clube carioca ter interesse no garoto para incluí-lo no Sub-20 pesou nas tratativas.
Além do Flamengo, o Cruzeiro também venceu a concorrência de clubes europeus. Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo cegaram a fazer contatos pelo jovem. Franceses, inclusive, enviaram emissários a Recife neste ano.
Em Belo Horizonte, o volante foi incorporado ao elenco profissional. Apesar de não ser titular no time de Artur Jorge, o jovem tem recebido algumas oportunidades e tem agradado a torcida.
Números das joias do Cruzeiro nesta temporada
Otávio em 2026
28 jogos (27 titular)
7 jogos sem sofrer gols (25%)
29 gols sofridos (1.0 por jogo)
3.0 defesas por jogo
1.8 defesas em finalizações de dentro da área
74% de bolas defendidas
70% de acerto no passe
27% de acerto nas bolas longas
0/3 pênaltis defendidos
Nota Sofascore 6.92
Zé Lucas em 2026 (Sport e Cruzeiro)
29 jogos (25 titular)
85% de acerto no passe
19.0 passes certos por jogo
67% de acerto no passe longo
1.0 desarme por jogo
0.8 interceptações por jogo
3.0 bolas recuperadas por jogo
43% de eficiência nos duelos
1.4 faltas cometidas por jogo
7 cartões amarelos
Nota Sofascore 6.75
➡️ Siga @sofascorebr_oficial ou baixe o app no link da BIO para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Cruzeiro
ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do CruzeiroHá 1 hora
Fora de Campo
Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus PereiraHá 4 horas
Cruzeiro
Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus PereiraHá 6 horas
Cruzeiro
Titular do Cruzeiro avalia reação após eliminação: 'Fizemos o que tinha que ser feito'Há 17 horas
Cruzeiro
Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltisHá 18 horas
Futebol Nacional
Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestosHá 18 horas
Mais LANCE!