Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Cruzeiro: Cássio parabeniza Otávio por convocação

O jovem foi convocado por Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/09/2026 16:26
Favorite o Lance! no Google
Otávio e Cássio em treinamento
Otávio e Cássio em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Goleiro de Copa do Mundo, Cássio parabenizou a revelação Otávio pela primeira convocação para a Seleção Brasileira. O jogador do Cruzeiro foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia.

– Parabéns Otávio pela convocação. Tudo o que tem acontecido com você é mérito do seu trabalho, dedicação e empenho. Você é merecedor de tudo isso. Fico muito feliz pela sua convocação. Que seja a primeira de muitas! – escreveu o arqueiro em suas redes sociais.

continua após a publicidade
Post de Cássio para Otávio
Post de Cássio para Otávio (Foto: Reprodução)

Apesar da disputa pela posição, Otávio e Cássio mantêm boa relação. O atleta ganhou espaço durante a recuperação de uma lesão sofrida pelo experiente goleiro e se manteve na titularidade.

– Estou muito feliz pelo Otávio, por estar jogando bem. Prosperidade na vida é isso, ficar contente pelos amigos, pela evolução e as coisas boas que acontecem com os outros. Sou um cara que pensa assim, sou motivo – comentou Cássio em evento no Mineirão há dois meses.

continua após a publicidade
Cássio e Otávio em treinamento na Toca II
Cássio e Otávio em treinamento na Toca II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Convocação de Otávio para a Seleção Brasileira

Na tarde desta quarta-feira (9), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia.

Em suas redes sociais, o clube comemorou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade do time nesta temporada.

– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nos jogos contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.

continua após a publicidade

Perguntado na coletiva de imprensa sobre as novidades na posição de goleiro, Ancelotti destacou a boa fase de Otávio.

– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo nós conhecemos. Se Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade

Tudo sobre
Sugerida para você!
Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão

Seleção Brasileira

Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Há 47 minutos
Otávio pelo Cruzeiro

Cruzeiro

Otávio, goleiro do Cruzeiro, é convocado por Carlo Ancelotti

Há 1 hora
Jogadores do Cruzeiro perfilados

Cruzeiro

Quinteto do Cruzeiro vive expectativa por convocação para a Seleção Brasileira

Há 11 horas
Artur Jorge no Mineirão

Cruzeiro

Artur Jorge explica ausência de atacante do Cruzeiro

Há 20 horas
Gerson contra o Athletico-PR

Cruzeiro

As estatísticas de Gerson em nova função no Cruzeiro

Há 21 horas
Ruan Índio em treino na Toca

Cruzeiro

Destaque da base do Cruzeiro se despede após empréstimo

Há 1 dia
Mais LANCE!
Kaio Jorge comemora gol contra o CAP

Kaio Jorge reage à vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida

Fagner avalia recuperação da criatividade do Cruzeiro

Lucas Silva nos corredores do Mineirão

Artur Jorge abre o jogo sobre falta de espaço para Lucas Silva no Cruzeiro

Fagner contra o Athletico-PR

Fagner fala sobre protestos da torcida do Cruzeiro

Zé Lucas e Otavio no Mineirão

Joias do Cruzeiro podem ganhar chance na Seleção Brasileira

Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR

ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Episódio de discussão entre atletas do mesmo time chamou atenção (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela conflito entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico

Cruzeiro: Fagner comenta sobre polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

João Marcelo na zona mista após Cruzeiro x CAP

Titular do Cruzeiro avalia reação após eliminação: 'Fizemos o que tinha que ser feito'

Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro e disputa por cobranças de pênaltis

Romero comemora gol com Matheus Pereira

Cruzeiro vence o Athletico-PR em jogo marcado por protestos

Matheus Pereira e jogadores do Cruzeiro se abraçando

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletico no Brasileirão