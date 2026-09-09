Cruzeiro: Cássio parabeniza Otávio por convocação
O jovem foi convocado por Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção
Goleiro de Copa do Mundo, Cássio parabenizou a revelação Otávio pela primeira convocação para a Seleção Brasileira. O jogador do Cruzeiro foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia.
– Parabéns Otávio pela convocação. Tudo o que tem acontecido com você é mérito do seu trabalho, dedicação e empenho. Você é merecedor de tudo isso. Fico muito feliz pela sua convocação. Que seja a primeira de muitas! – escreveu o arqueiro em suas redes sociais.
Apesar da disputa pela posição, Otávio e Cássio mantêm boa relação. O atleta ganhou espaço durante a recuperação de uma lesão sofrida pelo experiente goleiro e se manteve na titularidade.
– Estou muito feliz pelo Otávio, por estar jogando bem. Prosperidade na vida é isso, ficar contente pelos amigos, pela evolução e as coisas boas que acontecem com os outros. Sou um cara que pensa assim, sou motivo – comentou Cássio em evento no Mineirão há dois meses.
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Convocação de Otávio para a Seleção Brasileira
Na tarde desta quarta-feira (9), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia.
Em suas redes sociais, o clube comemorou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade do time nesta temporada.
– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nos jogos contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.
Perguntado na coletiva de imprensa sobre as novidades na posição de goleiro, Ancelotti destacou a boa fase de Otávio.
– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo nós conhecemos. Se Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.
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