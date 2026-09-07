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ANÁLISE: mudança de Artur Jorge alterou dinâmica ofensiva e defensiva do Cruzeiro

Gerson foi o grande destaque celeste na partida

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
07/09/2026 11:28
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Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR
Gerson foi o grande destaque do Cruzeiro contra o Athletico-PR (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Depois de muito tempo tentando buscar um substituto para Christian, Artur Jorge escalou Gerson para a função exercida pelo atual atleta do Krasnodar e teve uma boa resposta dentro de campo. Com a mudança, o Cruzeiro apresentou outra dinâmica no ataque e na defesa, criando mais, mas deixando mais espaços na defesa porque, há de se lembrar, o lateral-esquerdo também não é o mesmo.

Com a alteração, a Raposa deixou de ter pontas fixos e passou a ter ambos com mais mobilidade para infiltrar. Enquanto isso, os laterais deram profundidade ao time. Rojas teve boas chances, mas não aproveitou. Na segunda etapa, coma entrada de Villalba, a característica do time seguiu a mesma.

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Atuação de Gerson na função nova

Atuando como 'falso ponta', o camisa 8 teve movimentação muito parecida com a de Christian. Anteriormente, Gerson vinha pisando por praticamente todo o campo buscando o jogo e iniciando as jogadas.

Com o novo posicionamento, ficou mais fixo entre o canto esquerdo e a faixa mais centralizada do campo. Sendo assim, avançava pelo lado para buscar os cruzamentos, ação que originou o primeiro gol, e também atacar em velocidade no meio e trabalhar próximo a Matheus Pereira.

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Do outro lado, o Arroyo também tinha mais liberdade para se movimentar e às vezes até inverter de lado. Com essa dinâmica, chegou até mesmo a finalizar pela esquerda, sendo esse seu chute mais perigoso na partida.

Enquanto isso, assim como Kaiki no primeiro semestre, Rojas atacou muito em profundidade e também teve uma boa chance. No entanto, ele deixou mais espaços nos contra-ataques do que deixava o cria da Toca. Nesses momentos, Matheus Henrique era quem recompunha para cobrir o espaço.

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Rojas em Cruzeiro x Athletico-PR
Rojas contra o Athletico-PR (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Melhora significativa no ataque e na defesa do Cruzeiro

Depois de oito jogos seguidos criando menos gols esperados (xG) que seus adversários, a Raposa foi amplamente superior na estatística no Mineirão. A equipe liderada por Artur Jorge criou para fazer 03.07 gols, contra 1.31 do Athletico-PR. Mas não foi só essa a boa notícia.

A Raposa conseguiu finalizar mais de dentro da área e afastar o rival de seu território. Foram 13 chutes dentro da área, mesma quantidade que nos últimos três jogos juntos. Enquanto isso, o Furacão finalizou oito vezes de dentro do perímetro, menos da metade do que o Cabuloso permitiu a Vasco e Atlético-MG.

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