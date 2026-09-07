Liderança do Cruzeiro nos últimos anos, Lucas Silva perdeu espaço com Artur Jorge neste ano. Após a vitória celeste por 3 a 1 contra o Athletico-PR, o comandante explicou a falta de oportunidades para o meio-campista na equipe.

– Vou responder porque não gosto de coisas cinzentas. Adoro o Lucas Silva, é um jogador de um caráter enormíssimo. Tem uma história gigante dentro do Cruzeiro. Eu também fui símbolo dentro de um clube em Portugal, sei o que significa. Ele é um jogador histórico aqui. O fato de ter jogado menos tempo comigo tem a ver apenas com a dinâmica e estrutura habitual do time. Somos uma equipe que está mais em zonas altas, exigindo uma mobilidade, disponibilidade, para ter jogadores que se entreguem muito sem a bola, e tenha capacidade para os encurtamentos – explicou.

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Artur Jorge em coletiva após vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

– Se hoje não tivéssemos encurtamentos nos quatro jogadores de meio de campo do Athletico-PR, iríamos passar mal. Mas tivemos esse encurtamento e não os deixamos jogar de forma nenhuma. Essa opção tem a ver com a mudança do Cruzeiro deste ano para o ano passado. Temos que analisar esses contextos, se não informamos mal e podemos criar opiniões caóticas sobre o que se pensa sobre cada um. Não tenho problemas com o Lucas Silva, é um senhor, tem menos tempo de jogo porque eu priorizo os jogadores com um nível de rotatividade mais alto. Com bola, é um dos melhores que temos. Mas dentro da dinâmica da equipe, que exige isso, temos que perceber os momentos que cada jogador é importante – complementou Artur Jorge sobre Lucas Silva.

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Com Artur Jorge, Lucas Silva tem menor minutagem no Cruzeiro desde retorno

Peça importante nos trabalhos dos últimos treinadores do Cruzeiro, o meio-campista Lucas Silva tem perdido espaço com Artur Jorge nesta temporada. Com o treinador português, o Príncipe disputou apenas 13 partidas.

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Sob o comando do treinador, o camisa 16 foi titular em apenas uma ocasião, contra o Red Bull Bragantino, no quarto jogo do técnico na equipe mineira. Desde então, entrou em campo apenas saindo do banco de reservas.

Depois da pausa para a Copa do Mundo, o meia somou apenas 55 minutos em campo, distribuídos entre os jogos contra Internacional, Mirassol e Vasco.

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média, com Artur Jorge, Lucas Silva tem 33,7 minutos por partida, muito por atuar apenas uma vez como titular.

Com Tite, o meio-campista era presença frequente no time titular, atuando em 12 dos 17 jogos liderados pelo gaúcho. Antes, a rotina se repetiu com Leonardo Jardim: foram 3.397 minutos em 46 partidas.

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