Otávio analisa atuação em Boca x Cruzeiro: 'Me senti tranquilo'

O goleiro Otávio, mais uma vez, foi fundamental para o Cruzeiro para garantir o empate em 1 a 1 com o Boca Juniors. Após a partida, o camisa 81 ressaltou que teve calma dentro de campo.

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– Atmosfera que se cria pela história do estádio e do Boca, da torcida. Foi uma experiência muito válida. Me senti muito bem, tranquilo no gol. Minha defesa preferida foi a com o pé no segundo tempo contra o Zeballos – disse na zona mista.

Contra o Boca Juniors, Otávio fez nove defesas, mais do que havia feito nos últimos quatro jogos que disputou.

Confira números de Otávio contra o Boca Juniors

9 defesas 6 defesas dentro da área 0.99 gols evitados 3 socos 3 cortes 4 recuperações de bola 2 (2) duelos aéreos

Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

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Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

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Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

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Mesmo sem alterações de Artur Jorge, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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