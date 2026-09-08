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Artur Jorge explica ausência de atacante do Cruzeiro

O atacante se recuperou há pouco de um problema na coxa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 19:43
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Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Com duas baixas no ataque (Sinisterra e Gabriel Pec), o técnico Artur Jorge não pôde contar com outro atacante do Cruzeiro no duelo contra o Athletico-PR. Neyser teve um problema físico e não foi relacionado para a partida do último domingo.

Segundo o treinador, o atleta teve uma lesão dois dias antes do confronto contra o Furacão e ficou fora do jogo.

– O Neyser infelizmente, no antepenúltimo treinamento teve uma entorse no tornozelo, não estava em condições de ser opção para o jogo de hoje. Infelizmente menos uma opção para o duelo de hoje – explicou Artur Jorge.

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Recentemente, o atacante do Cruzeiro desfalca a equipe por uma lesão muscular na coxa. Ele saiu do banco de reservas nos dois confrontos celestes anteriores, contra Vasco e Atlético-MG.

(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Neyser tenta finalização de fora da área
(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Neyser tenta finalização de fora da área

Artur Jorge explica mudanças no Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Artur Jorge, avaliou a vitória por 3 a 1 na tarde deste domingo (6), contra o Athletico-PR. Em coletiva de imprensa, o treinador comentou as mudanças feitas na equipe e explicou a disputa entre Kaio Jorge e Matheus Pereira pelas cobranças de pênaltis.

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– Esta vitória seria importante sempre, fosse qual fosse o desfecho das copas. Seria sempre importante porque é uma competição de frente, onde nós somos a melhor equipe desde que cheguei. Era importante para manter o registro de excelência, mas também para podermos seguir na busca pela Libertadores – analisou.

– As alterações foram feitas com base no adversário. Visavam ter mais controle de jogo. O rival tinha jogadores muito rápidos na frente. O Viveros é um exemplo. Tentamos ter os dois zagueiros próximos. Com os quatro homens, Matheus Pereira, Gerson, Matheus Henrique e Romero, foram capazes de anular os volantes do adversário e controlar os outros em zonas baixas. Também ter laterais corajosos – explicou Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.

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– Sobre os pênaltis, temos uma lista de três batedores por partida. Fazemos todas a s semanas, treinamos. Dos jogadores relacionados, hoje, o Matheus, Kaio e Bruno Rodrigues eram as opções. Está tudo certo, se fosse outro que não está na lista estaria errado. Depende de como queremos ver as coisas, vejo o que pode ser argumentação entre um e outro jogador. Ficaria preocupado se fugissem e não quisessem bater. Mostraria menos caráter. Todos os outros também gostariam de bater – explicou o técnico.

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