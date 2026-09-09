Otávio, goleiro do Cruzeiro, é convocado por Carlo Ancelotti
O técnico Carlo Ancelotti convocou o Cria da Toca para os amistosos da Seleção Brasileira
Na tarde desta quarta-feira (9), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia.
Em suas redes sociais, o clube comemorou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade da equipe nesta temporada.
– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nas partidas contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.
Perguntado na coletiva de imprensa sobre as novidades na posição de goleiro, Ancelotti destacou a boa fase de Otávio.
– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo conhecemos. Se o Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.
Convocação de Carlo Ancelotti
O técnico Carlo Ancelotti fez a primeira convocação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030. O início da nova trajetória será com dois amistosos diante da Austrália, em 25 e 29 de setembro, e um contra a Índia, em 3 de outubro. As três partidas serão nas casas dos adversários.
Nas poucas entrevistas que concedeu após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, Ancelotti declarou que quer rejuvenescer a equipe. E elogiou a quantidade de talentos à disposição, indicando que faria uma convocação com muitas caras novas para a Seleção nesta primeira lista.
Foram convocados os seguintes jogadores:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro)
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos)
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid)
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