Fagner avalia recuperação da criatividade do Cruzeiro
O lateral foi titular no duelo contra o Athletico-PR
Depois de cinco jogos sem criar mais gols esperados que seus adversários, o Cabuloso conseguiu ser superior no último domingo e venceu o Athletico-PR por 3 a 1 no Mineirão. Após a partida, em resposta à pergunta do Lance!, o lateral-direito Fagner avaliou a recuperação da criatividade do Cruzeiro.
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– É difícil falar o que de fato aconteceu. O Mister estudou o adversário, buscou encontrar brechas dentro daquilo que vinham fazendo como padrão. Ele mudou uma peça e tivemos mais bola, mais controle do jogo. Quando se tem mais controle, criamos mais situações de gol. Saímos daqui muito felizes porque é um resultado importante para nós – analisou Fagner após vitória do Cruzeiro.
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– A gente conseguiu assimilar bem na prática. Ficamos felizes que deu certo. Ele, a comissão, o staff estudo, vê vídeos, vê o padrão do adversário e nós tentamos replicar dentro de campo – comentou.
Melhora significativa no ataque e na defesa do Cruzeiro
Depois de oito jogos seguidos criando menos gols esperados (xG) que seus adversários, a Raposa foi amplamente superior na estatística no Mineirão. A equipe liderada por Artur Jorge criou para fazer 03.07 gols, contra 1.31 do Athletico-PR. Mas não foi só essa a boa notícia.
A Raposa conseguiu finalizar mais de dentro da área e afastar o rival de seu território. Foram 13 chutes dentro da área, mesma quantidade que nos últimos três jogos juntos. Enquanto isso, o Furacão finalizou oito vezes de dentro do perímetro, menos da metade do que o Cabuloso permitiu a Vasco e Atlético-MG.
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