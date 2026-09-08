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Fagner avalia recuperação da criatividade do Cruzeiro

O lateral foi titular no duelo contra o Athletico-PR

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 06:30
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Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida
Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois de cinco jogos sem criar mais gols esperados que seus adversários, o Cabuloso conseguiu ser superior no último domingo e venceu o Athletico-PR por 3 a 1 no Mineirão. Após a partida, em resposta à pergunta do Lance!, o lateral-direito Fagner avaliou a recuperação da criatividade do Cruzeiro.

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– É difícil falar o que de fato aconteceu. O Mister estudou o adversário, buscou encontrar brechas dentro daquilo que vinham fazendo como padrão. Ele mudou uma peça e tivemos mais bola, mais controle do jogo. Quando se tem mais controle, criamos mais situações de gol. Saímos daqui muito felizes porque é um resultado importante para nós – analisou Fagner após vitória do Cruzeiro.

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Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico
Matheus Henrique, Matheus Pereira e Fagner comemoram um dos gols do Cruzeiro sobre o Athletico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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– A gente conseguiu assimilar bem na prática. Ficamos felizes que deu certo. Ele, a comissão, o staff estudo, vê vídeos, vê o padrão do adversário e nós tentamos replicar dentro de campo – comentou.

Melhora significativa no ataque e na defesa do Cruzeiro

Depois de oito jogos seguidos criando menos gols esperados (xG) que seus adversários, a Raposa foi amplamente superior na estatística no Mineirão. A equipe liderada por Artur Jorge criou para fazer 03.07 gols, contra 1.31 do Athletico-PR. Mas não foi só essa a boa notícia.

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A Raposa conseguiu finalizar mais de dentro da área e afastar o rival de seu território. Foram 13 chutes dentro da área, mesma quantidade que nos últimos três jogos juntos. Enquanto isso, o Furacão finalizou oito vezes de dentro do perímetro, menos da metade do que o Cabuloso permitiu a Vasco e Atlético-MG.

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