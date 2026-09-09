Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Austrália e Índia, o goleiro Otávio exaltou a confiança dada por Artur Jorge no Cruzeiro para que construísse seu caminho até a convocação.

– Ele apostou em mim em um momento difícil. É um cara que confiou em mim. Ele tem uma parcela nisso também. Sou muito grato pela confiança e pela aposta – destacou Otávio sobre Artur Jorge em entrevista à Cazé TV.

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Em suas redes sociais, o goleiro publicou um vídeo com momentos de sua carreira e ressaltou a honra de representar seu país.

– Um sonho de criança realizado e uma honra defender a camisa mais pesada do planeta. Os planos de Deus são perfeitos – escreveu Otávio em suas redes sociais.

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Convocação de Otávio para a Seleção Brasileira

Na tarde desta quarta-feira (9), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia.

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Em suas redes sociais, o clube comemorou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade do time nesta temporada.

– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nos jogos contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.

Otávio e Cássio em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Perguntado na coletiva de imprensa sobre as novidades na posição de goleiro, Ancelotti destacou a boa fase de Otávio.

– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo nós conhecemos. Se Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.

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