Kaio Jorge reage à vitória do Cruzeiro contra o Athletico-PR

Autor do terceiro gol do Cruzeiro na vitória por 3 a 1 contra o Athletico-PR, Kaio Jorge reagiu ao bom resultado da equipe no Mineirão. Em vídeo de bastidores publicado pelo clube, o atacante destacou que o resultado foi uma boa demonstração do elenco para os torcedores.

– Vitória importante. Estávamos precisando demonstrar. Estávamos devendo para o torcedor. Essa vitória é para eles. Para termos essa garra, essa união nas próximas partidas e colocar o Cruzeiro lá em cima que é onde ele merece – comentou Kaio Jorge.

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Kaio Jorge comemora gol contra o CAP (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Depois da vitória, a Raposa volta a jogar apenas no sábado (12), às 21h (de Brasília), contra o Santos, na Vila Belmiro. O próximo jogo no Mineirão será apenas no mês de outubro.

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Polêmica entre Kaio Jorge e Matheus Pereira

O gol marcado pelo atacante foi também a polêmica da partida. Kaio Jorge e Matheus Pereira debateram pela cobrança do pênalti e, no fim, o camisa 19 cobrou e fez o 3 a 1.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Artur Jorge explicou a questão e afirmou que existe uma lista de cobradores oficiais. Na zona mista, Fagner ressaltou que o episódio é normal no futebol.

– Sobre os pênaltis, temos uma lista de três batedores por partida. Fazemos todas a s semanas, treinamos. Dos jogadores relacionados, hoje, o Matheus, Kaio e Bruno Rodrigues eram as opções. Está tudo certo, se fosse outro que não está na lista estaria errado. Depende de como queremos ver as coisas, vejo o que pode ser argumentação entre um e outro jogador. Ficaria preocupado se fugissem e não quisessem bater. Mostraria menos caráter. Todos os outros também gostariam de bater – explicou o técnico.

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– Não (conversei) porque estava no doping, mas o próprio Míster já explicou que tem uma ordem de batedores. São coisas normais no futebol, que eles já conversaram e se resolveram então está tudo certo – disse Fagner após a vitória do Cruzeiro.

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