Chico da Costa, do Cruzeiro, é oferecido a clube da Série B
O atacante está sem espaço no Cruzeiro atualmente
Sem espaço no time do Cruzeiro, o atacante Chico da Costa foi oferecido ao Criciúma, de Santa Catarina. No entanto, segundo apuração do Lance!, o clube não pretende fazer o investimento considerado alto para sua realidade.
A janela de transferências fecha nesta sexta-feira (11). Assim, o negócio precisaria ter um desfecho rápido, o que não deve ocorrer.
Segundo apuração do Lance!, o clube não descarta nenhuma possibilidade até o fim da janela. Contudo, uma fonte explicou que não há espaço no caixa para trazer mais atletas e o clube não fará loucuras.
A ideia no momento é dar prioridade à saúde financeira do Criciúma e buscar o acesso com o time que ocupa a quarta posição da Série B, com 47 pontos.
A informação das conversas do Criciúma sobre Chico da Costa foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!, que avançou na apuração.
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Chico da Costa no Cruzeiro
Este é o terceiro rumor envolvendo uma possível saída de Chico da Costa do Cruzeiro nesta temporada. O primeiro interesse veio do Remo, mas as tratativas não avançaram.
Posteriormente, durante as negociações da Raposa por Zé Lucas, o atacante esteve perto de ser negociado com o Sport com Murilo Rikhman. No entanto, ele recusou a possibilidade. Com isso, a atitude do atleta irritou a diretoria, que o afastou.
Contratado pelo Cruzeiro no início da temporada com o aval de Tite, Chico da Costa disputou apenas 15 partidas com o uniforme celeste. Ele assinou até o fim de 2027 e ainda não marcou gols pelo clube.
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