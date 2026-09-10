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Otávio pode perder jogos do Cruzeiro para defender a Seleção?

O arqueiro ficará à disposição de Ancelotti no fim do mês

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
10/09/2026 06:30
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Otávio em treinamento
Otávio em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, o goleiro Otávio ficará à disposição da Seleção Brasileira no início do próximo mês. Com isso, o torcedor do Cruzeiro se preocupa com a possibilidade de não contar com o arqueiro em algumas partidas.

No entanto, a tendência é que o camisa 81 da Raposa não seja baixa para Artur Jorge e terá alguns dias para retornar ao Brasil depois dos compromissos.

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Antes de se apresentar à Seleção Brasileira, o goleiro terá mais dois jogos. Otávio deverá representar o Cruzeiro contra o Santos, no sábado (12), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro. Posteriormente, enfrenta o Vitória no domingo seguinte (20), às 16h (de Brasília), no Barradão.

Depois disso, se apresentará à Seleção Brasileira para iniciar os treinamentos com Carlo Ancelotti. A delegação do Brasil ficará em Brisbane, na Austrália, e depois viajará à Índia.

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Os duelos contra os australianos serão nos dias 25 e 29 de setembro. O último amistoso será em 3 de outubro, em Calcutá. Assim, ele será liberado após os jogos e voltará ao Brasil no dia 4.

O próximo compromisso do Cruzeiro será em 7 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, contra o São Paulo. Ele terá três dias para se reapresentar na Toca da Raposa II.

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Calendário de Otávio entre setembro e outubro
Calendário de Otávio entre setembro e outubro (Foto: reprodução)

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Convocação de Otávio para a Seleção Brasileira

Na tarde desta quarta-feira (9), o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti convocou o goleiro Otávio, do Cruzeiro, para os amistosos contra Austrália e Índia.

Em suas redes sociais, o clube comemorou a ascensão do Cria da Toca, que assumiu a titularidade do time nesta temporada.

– Otávio convocado! O Cria da Toca foi chamado por Carlo Ancelotti e vai vestir a camisa da Seleção Brasileira principal pela primeira vez nos jogos contra Austrália e Índia! Pra cima, Paredão! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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Otávio e Cássio em treinamento
Otávio e Cássio em treinamento (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Perguntado na coletiva de imprensa sobre as novidades na posição de goleiro, Ancelotti destacou a boa fase de Otávio.

– Otávio está jogando muito bem, Pedro Morisco também. O Hugo nós conhecemos. Se Alisson continuar sendo o melhor goleiro brasileiro, será o nosso na Copa América. Mas é momento de dar oportunidades aos mais jovens – disse Ancelotti.

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