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Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?

Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo para o Mundial de 2030

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:41
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Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão
Breno Bidon gesticula durante jogo do Corinthians no Brasileirão; jovem meio-campista recebe primeira chance com Ancelotti (Foto: Marcello Zambrana / AGIF / Folhapress)

O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9), com 10 jogadores que ainda não haviam sido chamados pelo italiano. Com isso, o treinador consolida a expectativa de renovação após a campanha decepcionante no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.

As novidades foram os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os defensores Arthur Dias (Athletico-PR), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians) e Mauro Júnior (PSV); os meias Breno Bidon (Corinthians), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); além do atacante Pedro (Flamengo). Entre eles, apenas Douglas Luiz e Pedro já defenderam a equipe principal do Brasil em outras oportunidades.

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A maioria dos novatos joga ou jogou em grandes potências do futebol nacional recentemente. Talvez o nome mais desconhecido do público seja Mauro Júnior, atleta polivalente, que atua nas duas laterais e como volante. O jogador de 27 anos fez base no Desportivo Brasil, de São Paulo, mas se transferiu muito jovem para o futebol holandês.

— Mauro Júnior é um lateral-esquerdo com características bastante diferentes dos outros: gosta de jogar por dentro, é ofensivo, com qualidade. É um lateral-esquerdo que não conheço muito, mas estamos avaliando todos os laterais-esquerdos que estão na Europa. Temos boas opções, como o Kaiki, que está no Como. Todos os laterais da lista larga têm perfil para estar conosco nas próximas convocações. Sobre Mauro Júnior, quero vê-lo de perto, mas me parece que tem um perfil muito interessante — explicou Ancelotti.

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Convocação da Seleção Brasileira:

  1. Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
  2. Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
  3. Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
  4. Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).

Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.

Douglas Luiz em ação pela Juventus
Douglas Luiz em ação pela Juventus; volante está de volta à convocação da Seleção (Foto: Isabella Bonotto / AFP)

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Convocados da Era Ancelotti

Após a nova convocação, o italiano chegou à marca de 70 atletas selecionados durante o seu período à frente da Seleção Brasileira. Confira todos os nomes:

PosiçãoJogadorClubeConvocações

Goleiro

Alisson

Liverpool (ING)

4

Goleiro

Bento

Al Nassr (SAU)

5

Goleiro

Ederson

Fenerbahçe (TUR)

4

Goleiro

Hugo Souza

Corinthians (BRA)

6

Goleiro

John

Nottingham Forest (ING)

2

Goleiro

Otávio

Cruzeiro (BRA)

1

Goleiro

Pedro Morisco

Coritiba (BRA)

1

Goleiro

Weverton

Grêmio (BRA)

1

Defensor

Alex Sandro

Flamengo (BRA)

5

Defensor

Alexsandro

Lille (FRA)

2

Defensor

Arthur Dias

Athletico-PR (BRA)

1

Defensor

Bremer

Juventus (ITA)

2

Defensor

Caio Henrique

Ajax (HOL)

3

Defensor

Carlos Augusto

Inter de Milão (ITA)

2

Defensor

Danilo

Flamengo (BRA)

4

Defensor

Douglas Santos

Zenit (RUS)

5

Defensor

Éder Militão

Real Madrid (ESP)

2

Defensor

Fabrício Bruno

Cruzeiro (BRA)

3

Defensor

Gabriel Magalhães

Arsenal (ING)

6

Defensor

Jair

Nottingham Forest (ING)

1

Defensor

Kaiki

Como (ITA)

1

Defensor

Léo Ortiz

Flamengo (BRA)

1

Defensor

Léo Pereira

Flamengo (BRA)

2

Defensor

Lucas Beraldo

Paris Saint-Germain (FRA)

2

Defensor

Luciano Juba

Bahia (BRA)

1

Defensor

Marquinhos

Paris Saint-Germain (FRA)

6

Defensor

Matheuzinho

Corinthians (BRA)

1

Defensor

Mauro Júnior

PSV (HOL)

1

Defensor

Paulo Henrique

Vasco (BRA)

2

Defensor

Roger Ibañez

Al-Ahli (SAU)

2

Defensor

Vanderson

Monaco (FRA)

3

Defensor

Vitinho

Botafogo (BRA)

2

Defensor

Vitor Reis

Manchester City (ING)

2

Defensor

Wesley

Roma (ITA)

7

Meio-campista

André

Wolverhampton (ING)

1

Meio-campista

Andreas Pereira

Palmeiras (BRA)

2

Meio-campista

Andrey Santos

Manchester United (ING)

5

Meio-campista

Breno Bidon

Corinthians (BRA)

1

Meio-campista

Bruno Guimarães

Arsenal (ING)

6

Meio-campista

Casemiro

Inter Miami (EUA)

6

Meio-campista

Danilo

Botafogo (BRA)

3

Meio-campista

Douglas Luiz

Juventus (ITA)

1

Meio-campista

Éderson

Atalanta (ITA)

2

Meio-campista

Fabinho

Trabzonspor (TUR)

3

Meio-campista

Gabriel Bontempo

Santos (BRA)

1

Meio-campista

Gabriel Sara

Galatasaray (TUR)

1

Meio-campista

Gerson

Cruzeiro (BRA)

1

Meio-campista

Jean Lucas

Bahia (BRA)

1

Meio-campista

João Gomes

Aston Villa (ING)

1

Meio-campista

Joelinton

Newcastle (ING)

2

Meio-campista

Lucas Paquetá

Flamengo (BRA)

4

Atacante

Antony

Betis (ESP)

1

Atacante

Endrick

Real Madrid (ESP)

3

Atacante

Estêvão

Chelsea (ING)

5

Atacante

Gabriel Martinelli

Al-Hilal (SAU)

5

Atacante

Igor Jesus

Nottingham Forest (ING)

1

Atacante

Igor Thiago

Brentford (ING)

2

Atacante

João Pedro

Chelsea (ING)

4

Atacante

Kaio Jorge

Cruzeiro (BRA)

1

Atacante

Luiz Henrique

Zenit (RUS)

5

Atacante

Matheus Cunha

Manchester United (ING)

6

Atacante

Neymar

Santos (BRA)

1

Atacante

Pedro

Flamengo (BRA)

1

Atacante

Raphinha

Barcelona (ESP)

5

Atacante

Rayan

Bournemouth (ING)

3

Atacante

Richarlison

Tottenham (ING)

4

Atacante

Rodrygo

Real Madrid (ESP)

2

Atacante

Samuel Lino

Flamengo (BRA)

2

Atacante

Vinicius Júnior

Real Madrid (ESP)

6

Atacante

Vitor Roque

Palmeiras (BRA)

1

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