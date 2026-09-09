Quem são as novidades na convocação da Seleção Brasileira?
Carlo Ancelotti anunciou a primeira lista do ciclo para o Mundial de 2030
O técnico Carlo Ancelotti anunciou a primeira convocação da Seleção Brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030 nesta quarta-feira (9), com 10 jogadores que ainda não haviam sido chamados pelo italiano. Com isso, o treinador consolida a expectativa de renovação após a campanha decepcionante no Mundial realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
As novidades foram os goleiros Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro); os defensores Arthur Dias (Athletico-PR), Jair (Nottingham Forest), Matheuzinho (Corinthians) e Mauro Júnior (PSV); os meias Breno Bidon (Corinthians), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos); além do atacante Pedro (Flamengo). Entre eles, apenas Douglas Luiz e Pedro já defenderam a equipe principal do Brasil em outras oportunidades.
A maioria dos novatos joga ou jogou em grandes potências do futebol nacional recentemente. Talvez o nome mais desconhecido do público seja Mauro Júnior, atleta polivalente, que atua nas duas laterais e como volante. O jogador de 27 anos fez base no Desportivo Brasil, de São Paulo, mas se transferiu muito jovem para o futebol holandês.
— Mauro Júnior é um lateral-esquerdo com características bastante diferentes dos outros: gosta de jogar por dentro, é ofensivo, com qualidade. É um lateral-esquerdo que não conheço muito, mas estamos avaliando todos os laterais-esquerdos que estão na Europa. Temos boas opções, como o Kaiki, que está no Como. Todos os laterais da lista larga têm perfil para estar conosco nas próximas convocações. Sobre Mauro Júnior, quero vê-lo de perto, mas me parece que tem um perfil muito interessante — explicou Ancelotti.
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Convocação da Seleção Brasileira:
- Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
- Defensores: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
- Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
- Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vini Jr (Real Madrid).
Os atletas chamados por Ancelotti representarão o Brasil em três amistosos. Primeiro, a Seleção medirá forças com a Austrália duas vezes: no dia 25 de setembro, em Townsville, e no dia 29, em Brisbane. Depois, a delegação seguirá para a Índia, onde, no dia 3 de outubro, enfrentará a seleção indiana em Calcutá.
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Convocados da Era Ancelotti
Após a nova convocação, o italiano chegou à marca de 70 atletas selecionados durante o seu período à frente da Seleção Brasileira. Confira todos os nomes:
|Posição
|Jogador
|Clube
|Convocações
Goleiro
Alisson
Liverpool (ING)
4
Goleiro
Bento
Al Nassr (SAU)
5
Goleiro
Ederson
Fenerbahçe (TUR)
4
Goleiro
Hugo Souza
Corinthians (BRA)
6
Goleiro
John
Nottingham Forest (ING)
2
Goleiro
Otávio
Cruzeiro (BRA)
1
Goleiro
Pedro Morisco
Coritiba (BRA)
1
Goleiro
Weverton
Grêmio (BRA)
1
Defensor
Alex Sandro
Flamengo (BRA)
5
Defensor
Alexsandro
Lille (FRA)
2
Defensor
Arthur Dias
Athletico-PR (BRA)
1
Defensor
Bremer
Juventus (ITA)
2
Defensor
Caio Henrique
Ajax (HOL)
3
Defensor
Carlos Augusto
Inter de Milão (ITA)
2
Defensor
Danilo
Flamengo (BRA)
4
Defensor
Douglas Santos
Zenit (RUS)
5
Defensor
Éder Militão
Real Madrid (ESP)
2
Defensor
Fabrício Bruno
Cruzeiro (BRA)
3
Defensor
Gabriel Magalhães
Arsenal (ING)
6
Defensor
Jair
Nottingham Forest (ING)
1
Defensor
Kaiki
Como (ITA)
1
Defensor
Léo Ortiz
Flamengo (BRA)
1
Defensor
Léo Pereira
Flamengo (BRA)
2
Defensor
Lucas Beraldo
Paris Saint-Germain (FRA)
2
Defensor
Luciano Juba
Bahia (BRA)
1
Defensor
Marquinhos
Paris Saint-Germain (FRA)
6
Defensor
Matheuzinho
Corinthians (BRA)
1
Defensor
Mauro Júnior
PSV (HOL)
1
Defensor
Paulo Henrique
Vasco (BRA)
2
Defensor
Roger Ibañez
Al-Ahli (SAU)
2
Defensor
Vanderson
Monaco (FRA)
3
Defensor
Vitinho
Botafogo (BRA)
2
Defensor
Vitor Reis
Manchester City (ING)
2
Defensor
Wesley
Roma (ITA)
7
Meio-campista
André
Wolverhampton (ING)
1
Meio-campista
Andreas Pereira
Palmeiras (BRA)
2
Meio-campista
Andrey Santos
Manchester United (ING)
5
Meio-campista
Breno Bidon
Corinthians (BRA)
1
Meio-campista
Bruno Guimarães
Arsenal (ING)
6
Meio-campista
Casemiro
Inter Miami (EUA)
6
Meio-campista
Danilo
Botafogo (BRA)
3
Meio-campista
Douglas Luiz
Juventus (ITA)
1
Meio-campista
Éderson
Atalanta (ITA)
2
Meio-campista
Fabinho
Trabzonspor (TUR)
3
Meio-campista
Gabriel Bontempo
Santos (BRA)
1
Meio-campista
Gabriel Sara
Galatasaray (TUR)
1
Meio-campista
Gerson
Cruzeiro (BRA)
1
Meio-campista
Jean Lucas
Bahia (BRA)
1
Meio-campista
João Gomes
Aston Villa (ING)
1
Meio-campista
Joelinton
Newcastle (ING)
2
Meio-campista
Lucas Paquetá
Flamengo (BRA)
4
Atacante
Antony
Betis (ESP)
1
Atacante
Endrick
Real Madrid (ESP)
3
Atacante
Estêvão
Chelsea (ING)
5
Atacante
Gabriel Martinelli
Al-Hilal (SAU)
5
Atacante
Igor Jesus
Nottingham Forest (ING)
1
Atacante
Igor Thiago
Brentford (ING)
2
Atacante
João Pedro
Chelsea (ING)
4
Atacante
Kaio Jorge
Cruzeiro (BRA)
1
Atacante
Luiz Henrique
Zenit (RUS)
5
Atacante
Matheus Cunha
Manchester United (ING)
6
Atacante
Neymar
Santos (BRA)
1
Atacante
Pedro
Flamengo (BRA)
1
Atacante
Raphinha
Barcelona (ESP)
5
Atacante
Rayan
Bournemouth (ING)
3
Atacante
Richarlison
Tottenham (ING)
4
Atacante
Rodrygo
Real Madrid (ESP)
2
Atacante
Samuel Lino
Flamengo (BRA)
2
Atacante
Vinicius Júnior
Real Madrid (ESP)
6
Atacante
Vitor Roque
Palmeiras (BRA)
1
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