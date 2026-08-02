Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bruno Tubarão projeta duelo contra o Cruzeiro e destaca confiança da Chapecoense nas oitavas da Copa do Brasil

As equipes se enfrentam neste domingo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/08/2026 10:36
Favorite o Lance! no Google
Bruno Tubarão pela Chapecoense
Bruno Tubarão pela Chapecoense (Foto: Roberto Pessoa/Chapeceonse)

Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (2), na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Recém-chegado ao clube catarinense, o lateral-direito Bruno Tubarão demonstrou confiança na capacidade da equipe de conquistar um bom resultado em casa.

Após estrear com boa atuação no empate por 2 a 2 diante do Santos, na Vila Belmiro, o defensor acredita que o desempenho apresentado na última rodada do Campeonato Brasileiro fortaleceu a confiança do grupo para mais um desafio importante na temporada.

continua após a publicidade

– Agora a chave muda completamente. Vamos jogar diante do nosso torcedor, em uma competição muito importante, e sabemos da qualidade do Cruzeiro, mas também confiamos no trabalho que estamos desenvolvendo. Tenho certeza de que, com a mesma entrega e intensidade que mostramos na última partida, teremos condições de fazer um grande jogo e buscar um bom resultado na Arena Condá para levar vantagem ao confronto de volta – disse o jogador.

Na estreia pela Chapecoense, Bruno Tubarão foi um dos destaques individuais da partida. Segundo dados do Sofascore, liderou o confronto contra o Santos em interceptações (4) e duelos ganhos (7), além de ser o jogador da equipe com mais ações com a bola (68), confirmando as credenciais de quem chega após uma temporada de destaque pelo Persija Jakarta, da Indonésia.

continua após a publicidade

– Fico muito feliz pela estreia e pela forma como a equipe competiu fora de casa. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Santos na Vila Belmiro, e o empate mostra a força do nosso grupo. É sempre importante começar assim, contribuindo dentro de campo, e isso aumenta ainda mais a minha motivação para seguir evoluindo e ajudar a Chapecoense ao longo da temporada – ressaltou Bruno Tubarão.

Chapecoense x Cruzeiro

Cruzeiro enfrenta a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil

continua após a publicidade

A Raposa chega embalada para o duelo após vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. No Couto Pereira, o time conquistou três pontos com brilho de Matheus Pereira. Antes, o clube havia sido derrotado pelo mesmo placar pelo Botafogo no Mineirão. Na fase anterior, o Cabuloso eliminou o Goiás, empatando fora e vencendo no Gigante da Pampulha.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, a Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro em situação muito complicada. O Alviverde soma apenas 10 pontos, 11 a menos que o Remo, vice-lanterna. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia e por 4 a 0 pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, a Chapecoense eliminou o Botafogo na terceira fase.

continua após a publicidade

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Sinisterra.

Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro
Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

Cruzeiro

Cruzeiro: Sinisterra manda recado antes de cirurgia

Há 2 minutos
Chapecoense x Cruzeiro Copa do Brasil

Onde Assistir

Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 23 horas
Gabriel Rojas contra o Coritiba

Cruzeiro

Gabriel Rojas mostra credenciais em seu terceiro jogo pelo Cruzeiro

Há 1 dia
Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro

Cruzeiro mira G4 e prega evolução no Brasileirão

Há 1 dia
Gerson e Matheus Pereira comemoram gol

Cruzeiro

Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro

Há 1 dia
Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Futebol Feminino

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Há 1 dia
Mais LANCE!
Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba

ANÁLISE: Cruzeiro neutraliza pontos fortes do Coritiba e conta com brilho de Matheus Pereira

Schwenck

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba

Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'

William no Couto Pereira

William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

Artur Jorge no Couto Pereira

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Matheus Pereira disputando bola

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro

Maior artilheiro da história do Goiás e com passagens marcantes por Cruzeiro e Fluminense, o atacante Araújo surpreendeu o mundo da bola ao retornar aos gramados profissionais em 2025. (Foto: Goiás)

Por onde anda Araújo, ex-atacante de Goiás, Cruzeiro e Fluminense?