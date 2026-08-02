Bruno Tubarão projeta duelo contra o Cruzeiro e destaca confiança da Chapecoense nas oitavas da Copa do Brasil As equipes se enfrentam neste domingo

Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (2), na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Recém-chegado ao clube catarinense, o lateral-direito Bruno Tubarão demonstrou confiança na capacidade da equipe de conquistar um bom resultado em casa.

Após estrear com boa atuação no empate por 2 a 2 diante do Santos, na Vila Belmiro, o defensor acredita que o desempenho apresentado na última rodada do Campeonato Brasileiro fortaleceu a confiança do grupo para mais um desafio importante na temporada.

continua após a publicidade

– Agora a chave muda completamente. Vamos jogar diante do nosso torcedor, em uma competição muito importante, e sabemos da qualidade do Cruzeiro, mas também confiamos no trabalho que estamos desenvolvendo. Tenho certeza de que, com a mesma entrega e intensidade que mostramos na última partida, teremos condições de fazer um grande jogo e buscar um bom resultado na Arena Condá para levar vantagem ao confronto de volta – disse o jogador.

Na estreia pela Chapecoense, Bruno Tubarão foi um dos destaques individuais da partida. Segundo dados do Sofascore, liderou o confronto contra o Santos em interceptações (4) e duelos ganhos (7), além de ser o jogador da equipe com mais ações com a bola (68), confirmando as credenciais de quem chega após uma temporada de destaque pelo Persija Jakarta, da Indonésia.

continua após a publicidade

– Fico muito feliz pela estreia e pela forma como a equipe competiu fora de casa. Sabemos da dificuldade que é enfrentar o Santos na Vila Belmiro, e o empate mostra a força do nosso grupo. É sempre importante começar assim, contribuindo dentro de campo, e isso aumenta ainda mais a minha motivação para seguir evoluindo e ajudar a Chapecoense ao longo da temporada – ressaltou Bruno Tubarão.

Chapecoense x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A Raposa chega embalada para o duelo após vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. No Couto Pereira, o time conquistou três pontos com brilho de Matheus Pereira. Antes, o clube havia sido derrotado pelo mesmo placar pelo Botafogo no Mineirão. Na fase anterior, o Cabuloso eliminou o Goiás, empatando fora e vencendo no Gigante da Pampulha.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, a Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro em situação muito complicada. O Alviverde soma apenas 10 pontos, 11 a menos que o Remo, vice-lanterna. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia e por 4 a 0 pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, a Chapecoense eliminou o Botafogo na terceira fase.

continua após a publicidade

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Sinisterra.

Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.