Ruim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogador
O lateral está próximo de deixar o clube mineiro
Apesar de ter se reapresentado na Toca da Raposa II na última segunda-feira (22), a expectativa é que Kaiki deixe o Cruzeiro ainda nesta semana. O atleta tem negociações avançadas com o Como, da Itália.
Para parte considerável dos torcedores, a saída do jogador será negativa para o clube e para o próprio atleta.
Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp, 50,5% dos cruzeirenses afirmaram que a negociação foi ruim para Kaiki e para a Raposa.
Outros 33% dos votantes afirmaram que a negociação é boa para o lateral-esquerdo, mas ruim para o clube. 13,4% veem a negociação como positiva para ambos e apenas 3,1% dos torcedores celestes acreditam que é boa para o clube e ruim para o atleta.
Mudança no Cruzeiro com a saída de Kaiki
Anunciada a chegada de Gabriel Rojas ao Cruzeiro, o clube deverá perder, em breve, o lateral-esquerdo Kaiki. Com isso, o técnico Artur Jorge deve iniciar a intertemporada com um jogador de características parecidas no lado esquerdo, porém mais ofensivo.
O argentino ocupa um espaço no campo mais reduzido, pisando menos na área, tanto no ataque, quando na defesa. Além disso, por muitas vezes, atua quase como um ponta.
Enquanto isso, Kaiki atua predominantemente pela esquerda, mas infiltra mais e avança mais nas áreas. Na defesa, é mais sólido que seu sucessor, fechando muitas vezes o setor criativo dos adversários.
Números de Kaiki Bruno pelo Cruzeiro
- 129 jogos (106 titular)
- 2 gols
- 10 assistências
- 0.6 passes decisivos por jogo
- 24 grandes chances criadas
- 0.8 finalizações por jogo
- 23% de acerto nos cruzamentos
- 1.1 interceptações por jogo
- 2.1 desarmes por jogo
- 50% de eficiência nos duelos
- 1.7 faltas por jogo
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