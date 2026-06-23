Ruim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogador O lateral está próximo de deixar o clube mineiro

Apesar de ter se reapresentado na Toca da Raposa II na última segunda-feira (22), a expectativa é que Kaiki deixe o Cruzeiro ainda nesta semana. O atleta tem negociações avançadas com o Como, da Itália.

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Para parte considerável dos torcedores, a saída do jogador será negativa para o clube e para o próprio atleta.

Em pesquisa realizada no canal Lance! Cruzeiro no WhatsApp, 50,5% dos cruzeirenses afirmaram que a negociação foi ruim para Kaiki e para a Raposa.

Outros 33% dos votantes afirmaram que a negociação é boa para o lateral-esquerdo, mas ruim para o clube. 13,4% veem a negociação como positiva para ambos e apenas 3,1% dos torcedores celestes acreditam que é boa para o clube e ruim para o atleta.

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Mudança no Cruzeiro com a saída de Kaiki

Anunciada a chegada de Gabriel Rojas ao Cruzeiro, o clube deverá perder, em breve, o lateral-esquerdo Kaiki. Com isso, o técnico Artur Jorge deve iniciar a intertemporada com um jogador de características parecidas no lado esquerdo, porém mais ofensivo.

O argentino ocupa um espaço no campo mais reduzido, pisando menos na área, tanto no ataque, quando na defesa. Além disso, por muitas vezes, atua quase como um ponta.

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Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Enquanto isso, Kaiki atua predominantemente pela esquerda, mas infiltra mais e avança mais nas áreas. Na defesa, é mais sólido que seu sucessor, fechando muitas vezes o setor criativo dos adversários.

Números de Kaiki Bruno pelo Cruzeiro

1 . 129 jogos (106 titular) 2 . 2 gols 3 . 10 assistências 4 . 0.6 passes decisivos por jogo 5 . 24 grandes chances criadas 6 . 0.8 finalizações por jogo 7 . 23% de acerto nos cruzamentos 8 . 1.1 interceptações por jogo 9 . 2.1 desarmes por jogo 10 . 50% de eficiência nos duelos 11 . 1.7 faltas por jogo

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