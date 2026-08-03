Conheça Luciano Rodríguez, futuro reforço do Cruzeiro O jogador deverá ser anunciado pela Raposa nos próximos dias

Aguardado em Belo Horizonte para realizar exames e fechar com o Cruzeiro, Luciano Rodríguez já teve passagem de destaque pelo futebol brasileiro. Atualmente no NEOM, da Arábia Saudita, o atacante teve boa passagem pelo Bahia entre 2024 e 2025.

O ponta deve desembarcar em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (4) e, se aprovado nos exames médicos, assinará contrato de empréstimo com a Raposa.

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Conheça Luciano Rodríguez

Nascido em Montevidéu, em 2003, Luciano Rodríguez Rosales foi formado nas categorias de base do Bella Vista, equipe de sua cidade natal. Aos 16 anos, transferiu-se para o Progreso. Pela equipe, estreou no futebol profissional em 17 de janeiro de 2021, no 0 a 0 com o Montevideo City Torque.

Na temporada seguinte, Lucho mudou de clube novamente, contratado pelo Liverpool. Pela equipe, conquistou o Campeonato Uruguaio em 2023. No ano seguinte, foi contratado pelo Bahia. No Tricolor, tornou-se a maior contratação e a maior venda da história do clube.

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Foi contratado por cerca de 12 milhões de dólares (R$ 65,3 milhões na cotação da época) e negociado com o NEOM, da Arábia Saudita, por 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões na época) à vista e 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus.

Luciano Rodríguez pelo Bahia (Foto: Catarina Brandão/Bahia EC)

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Como joga Luciano Rodríguez?

Apesar de chegar à Toca da Raposa para resolver o problema das pontas do Cruzeiro, Luciano Rodríguez fez a maior parte dos seus jogos como profissional na posição de centroavante. Foram 132 partidas centralizado, 44 como ponta-direita e 18 pela ponta-esquerda.

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Além de atuar bastante na área, o atacante joga muito na intermediária e menos em profundidade pelas pontas. Na atual temporada pelo NEOM, tem média de um gol a cada cinco partidas, 2,2 chutes por jogo e 0,9 finalizações no alvo.

Diferente de outros jogadores do ataque celeste, Luciano Rodríguez é menos participativo. Na atual edição do Campeonato Saudita, tem média de apenas 11 passes certos por partida.

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No Cruzeiro, o atleta deverá ser encaixado na ponta devido à necessidade do momento. Porém, também se sente confortável atuando como segundo atacante e centroavante, podendo oferecer mais opções para Artur Jorge, ao lado ou no lugar de Kaio Jorge.

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