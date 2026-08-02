Cruzeiro: Sinisterra manda recado antes de cirurgia O atacante teve uma lesão na coxa

Na manhã deste domingo (2), o atacante Sinisterra, do Cruzeiro, usou suas redes sociais para mandar um recado aos torcedores antes de passar por cirurgia. O atleta teve uma lesão na coxa esquerda e passará por procedimento na Finlândia.

– Há momentos que põem à prova nossa fé e nosso caráter. Hoje, tenho que enfrentar um deles. Não é a notícia que queria compartilhar, mas confio plenamente que Deus tem o controle de cada passo da minha vida. Ainda que o caminho mude por um tempo, meu propósito segue intacto. Encaro esse desafio com a convicção de que a resiliência se constrói nos momentos mais difíceis. Trabalharei com disciplina, paciência e a melhor atitude para voltar mais forte – disse o jogador.

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– Obrigado à minha família, aos meus companheiros, ao departamento médico e a todas as pessoas que enviaram suas orações e mensagens de apoio. Eu os levo comigo neste processo. Voltaremos a nos ver em breve no campo. Com a ajuda de Deus, voltarei mais forte que nunca – completou Sinisterra, do Cruzeiro.

Lesão de Sinisterra

O Cruzeiro atualizou, na última quinta-feira (30), a situação do atacante Luis Sinisterra, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda. O clube informou que o atleta passará por cirurgia realizada na Finlândia.

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O médico Lesse Lempainen será o responsável pela cirurgia. Ele é referência mundial no tratamento de lesões na coxa.

Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Esta é a quinta lesão muscular do colombiano na Raposa. A condição física do atleta piorou bastante desde uma grave lesão sofrida na Holanda.

Aos 39 minutos do primeiro tempo da partida contra o Botafogo, Sinisterra sentiu a coxa esquerda durante uma arrancada. Retirado de maca, o atleta ficou bastante abatido ao deixar o campo.

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