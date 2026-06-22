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Grupo de garotos da base do Cruzeiro é promovido ao profissional para intertemporada

O grupo tem se destacado nas categorias de base

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/06/2026 17:22
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Rhuan Gabriel (Foto: Gabriel Martins/Cruzeiro)
Rhuan Gabriel (Foto: Gabriel Martins/Cruzeiro)

O Cruzeiro deu início, na manhã desta segunda-feira (22), à intertemporada para as decisões que terá no segundo semestre. Para as primeiras atividades na Toca da Raposa II, o técnico Artur Jorge contou com sete garotos destaque na base para complementar os treinamentos.

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    • Segundo apuração do Lance!, Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Murilo Rhikman, Felipe Morais, Kelvin, Gustavinho e o atacante Rayan Lelis foram promovidos ao profissional durante esse período.

    Rayan Lelis, do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)
    Rayan Lelis, um gos garotos da base do Cruzeiro (Foto: Jhony Inácio / Cruzeiro)

    Entretanto, o clube não garantiu a efetivação definitiva dos atletas. Alguns podem ter mais chances que outros.

    Os meias Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Murilo Rhikman e Felipe Morais, por exemplo, disputarão posição em um setor mais concorrido. Alguns já têm participado com mais frequência entre os profissionais, como o primeiro citado.

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    Enquanto isso, o lateral-esquerdo Gustavinho pode encontrar um setor mais carente. Isso porque Kaiki está próximo de deixar o clube e Kauã Prates sairá da Toca da Raposa II em agosto. No elenco atual, os laterais-esquerdos são Gustavo Rojas e Kauã Moraes. Além deles, Villalba também foi utilizado na função.

    A informação de que o grupo de jovens foi incorporado ao profissional para a intertemporada no Cruzeiro foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!.

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    Quem são os garotos promovidos no Crueiro?

    O grupo de sete atletas tem se destacado nas categorias de base e foi campeão da Copinha em 2026. O zagueiro Kelvin, de 20 anos, chegou à Toca da Raposa I em 2023, para o Sub-17, vindo do São Bento. Nesta temporada, soma 29 partidas.

    Entre os meio-campistas selecionados (Rhuan Gabriel, Eduardo Pape, Murilo Rhikman e Felipe Morais), alguns já tiveram oportunidades no profissional também. Rhuan e Rhikman, inclusive, já estrearam como jogadores profissionais. O atacante Rayan Lelis também atuou pelo time principal, com duas partidas nesta temporada.

    Enquanto isso, Gustavinho não jogou entre os profissionais, mas já participou de treinamentos com o grupo.

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