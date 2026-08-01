Gabriel Rojas mostra credenciais em seu terceiro jogo pelo Cruzeiro O lateral fez seu terceiro jogo pelo Cruzeiro

Carregando conteúdo exclusivo...

Na última quinta-feira (30), o lateral-esquerdo Gabriel Rojas fez seu terceiro jogo pelo Cruzeiro, na vitória por 1 a 0 contra o Coritiba. Contra o Coxa, o argentino teve uma atuação próxima do esperado, apoiando bem no ataque e fechando o corredor.

No Couto Pereira, o camisa 27 teve uma participação mais ativa no setor ofensivo, criando algumas das melhores oportunidades celestes e firmando um padrão de jogo. Em duas ocasiões no primeiro tempo, foi acionado em profundidade e buscou um passe na entrada da área.

continua após a publicidade

Além disso, cinco de seus 37 passes tiveram como alvo a entrada da área, setor ocupado por Matheus Pereira. Com isso, o argentino pode se tornar uma válvula de escape para Artur Jorge pela ponta, para que o atacante pise mais na área e o camisa 10 tenha a bola em uma zona de perigo.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Estatísticas de Gabriel Rojas pelo Cruzeiro contra o Coritiba

Contra o Coritiba, Gabriel Rojas teve sete tentativas de bolas longas, sendo três buscando a intermediária e uma em profundidade pela ponta esquerda. Nos cruzamentos, teve uma assertividade baixa, mas manteve um padrão. Quando buscou a pequena área ou as proximidades, errou as seis tentativas, mas ao mirar a entrada da área, acertou e levou perigo.

continua após a publicidade

Além disso, o atleta teve mais que o dobro de conduções em relação a seus dois primeiros jogos. Foram 22 conduções com 200,9 m de distância total, concentradas em duas grandes áreas: na linha de fundo e no meio de campo.

Lateral-esquerdo ofensivo, Gabriel Rojas teve muito mais ações no ataque do Cruzeiro do que na defesa. Foram 26 passes no campo adversário e apenas 11 no próprio. Dos do próprio campo, três buscaram o ataque. Entre os sete passes errados, apenas um foi horizontal, sendo seis verticais em direção ao ataque.

continua após a publicidade

Estatísticas de Gabriel Rojas pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução; Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.