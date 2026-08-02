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Romero analisa jogo do Cruzeiro e cita cansaço pela sequência de partidas

O volante destacou também que o Cruzeiro decidirá em casa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/08/2026 20:42
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Lucas Romero conduz bola na Arena Condá
Lucas Romero conduz bola na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Capitão do Cruzeiro, o volante Lucas Romero avaliou que o cansaço do elenco pelas partidas em sequência pesou no empate em 0 a 0 com a Chapecoense. A equipe mineira fará três jogos em sete dias, sendo dois fora de casa.

– Sabemos como é essa competição. São 180 minutos, dois confrontos. Claro que queríamos sair em vantagem, com um resultado positivo. Infelizmente não conseguimos. Um pouco por conta do cansaço, jogos em sequência. O último jogo foi desgastante, as viagens também. Mas não é desculpa. Temos uma grande estrutura no clube para nos recuperarmos e estar 100%. É um resultado que leva a decisão para casa e vamos fazer o melhor para conquistar a classificação – avaliou Lucas Romero após o empate do Cruzeiro contra a Chapecoense em entrevista à SporTV.

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Com o empate no placar, Cruzeiro e Chapecoense decidem a vaga nas quartas de final no Mineirão, na próxima quarta-feira (5).

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Como foi Chapecoense x Cruzeiro

Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, em chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.

A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar muito perigo.

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Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro
Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou um chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.

Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo do jogo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez um bom cruzamento para Arroyo, mas Anderson salvou.

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