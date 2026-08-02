Romero analisa jogo do Cruzeiro e cita cansaço pela sequência de partidas
O volante destacou também que o Cruzeiro decidirá em casa
Capitão do Cruzeiro, o volante Lucas Romero avaliou que o cansaço do elenco pelas partidas em sequência pesou no empate em 0 a 0 com a Chapecoense. A equipe mineira fará três jogos em sete dias, sendo dois fora de casa.
– Sabemos como é essa competição. São 180 minutos, dois confrontos. Claro que queríamos sair em vantagem, com um resultado positivo. Infelizmente não conseguimos. Um pouco por conta do cansaço, jogos em sequência. O último jogo foi desgastante, as viagens também. Mas não é desculpa. Temos uma grande estrutura no clube para nos recuperarmos e estar 100%. É um resultado que leva a decisão para casa e vamos fazer o melhor para conquistar a classificação – avaliou Lucas Romero após o empate do Cruzeiro contra a Chapecoense em entrevista à SporTV.
Com o empate no placar, Cruzeiro e Chapecoense decidem a vaga nas quartas de final no Mineirão, na próxima quarta-feira (5).
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Como foi Chapecoense x Cruzeiro
Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, em chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.
A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar muito perigo.
O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou um chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.
Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo do jogo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez um bom cruzamento para Arroyo, mas Anderson salvou.
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