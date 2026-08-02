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Dê suas notas: avalie as atuações em Chapecoense x Cruzeiro

As equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/08/2026 20:29
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Fagner conduz bola na Arena Condá
Fagner conduz bola na Arena Condá (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

Chapecoense e Cruzeiro não saíram do 0 a 0 na Arena Condá na noite deste domingo (2). Em uma partida com pouca criatividade, o arqueiro alviverde salvou o time da casa nos minutos finais. Na sua opinião, algum jogador foi o grande destaque da partida ou outro atleta se destacou mais? Avalie o desempenho dos jogadores:

Com o empate no placar, Cruzeiro e Chapecoense decidem a vaga nas quartas de final no Mineirão, na próxima quarta-feira (5).

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Como foi Chapecoense x Cruzeiro

Jogando em casa, a Chapecoense chegou ao ataque primeiro. No primeiro minuto, Fernando aproveitou bola afastada por Otávio e arriscou de longe, em chute que levou perigo, mas passou à direita do gol. Arroyo respondeu pelo lado celeste após boa jogada com Gerson, mas a finalização também passou à direita da meta.

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A Raposa abriu o placar com Kenji, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Após as boas chances nos minutos iniciais, a partida seguiu aberta, com as duas equipes ofensivas, porém sem levar muito perigo.

Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro
Gerson e Kenji comemoram gol que foi anulado em Chapecoense x Cruzeiro (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

O início da etapa complementar foi intenso e com jogo aberto. Giovanni Augusto teve ótima chance em contra-ataque, mas errou o alvo ao tentar encobrir Otávio. A Raposa voltou a assustar Anderson aos 19 minutos, quando Romero arriscou um chute forte de fora da área, e a bola passou à direita do gol.

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Porém, quando o cansaço apareceu, o ritmo do jogo diminuiu bastante. Na reta final, Bruno Rodrigues fez boa jogada pela esquerda e passou para Felipe Morais, que fez um bom cruzamento para Arroyo, mas Anderson salvou.

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