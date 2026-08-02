Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense
A Raposa joga contra a Chape na Arena Condá
A Raposa enfrenta, na noite deste domingo (2), a Chapecoense, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Artur Jorge segue buscando uma escalação definitiva do Cruzeiro, com os desfalques das últimas semanas.
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Contra o Coritiba, o técnico português optou por colocar Felipe Morais e Arroyo na equipe do Cruzeiro. Na lateral-direita, William foi o titular.
Para o duelo deste domingo, Artur Jorge volta a ter Fagner à disposição. A principal dúvida nos últimos dias era na ponta esquerda. Durante a partida contra o Coxa, Kaique Kenji entrou bem e participou da jogada do gol celeste.
Contra a Chapecoense, o comandante optou por três mudanças. Villalba aparece na vaga de Gabriel Rojas, poupado, Fagner volta ao time titular, e Kenji toma a posição de Felipe Morais.
Com tudo isso, a escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense é a seguinte: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji, Kaio Jorge.
Chapecoense x Cruzeiro
O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
A Raposa chega motivada para o duelo após vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. No Couto Pereira, o time conquistou três pontos com brilho de Matheus Pereira. Antes, o clube havia sido derrotado pelo mesmo placar pelo Botafogo no Mineirão. Na fase anterior, o Cabuloso eliminou o Goiás, empatando fora e vencendo no Gigante da Pampulha.
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Enquanto isso, a Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro em situação muito complicada. O Alviverde soma apenas 10 pontos, 11 a menos que o Remo, penúltimo colocado. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia e por 4 a 0 pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, a Chapecoense eliminou o Botafogo na terceira fase.
Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Sinisterra.
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