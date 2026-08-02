Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Confira escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense

A Raposa joga contra a Chape na Arena Condá

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/08/2026 17:30
Favorite o Lance! no Google
Vestiário do Cruzeiro contra a Chapecoense
Vestiário do Cruzeiro contra a Chapecoense (Foto: Júlia Galvão / Cruzeiro)

A Raposa enfrenta, na noite deste domingo (2), a Chapecoense, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, o técnico Artur Jorge segue buscando uma escalação definitiva do Cruzeiro, com os desfalques das últimas semanas.

Contra o Coritiba, o técnico português optou por colocar Felipe Morais e Arroyo na equipe do Cruzeiro. Na lateral-direita, William foi o titular.

continua após a publicidade

Para o duelo deste domingo, Artur Jorge volta a ter Fagner à disposição. A principal dúvida nos últimos dias era na ponta esquerda. Durante a partida contra o Coxa, Kaique Kenji entrou bem e participou da jogada do gol celeste.

Contra a Chapecoense, o comandante optou por três mudanças. Villalba aparece na vaga de Gabriel Rojas, poupado, Fagner volta ao time titular, e Kenji toma a posição de Felipe Morais.

continua após a publicidade

Com tudo isso, a escalação do Cruzeiro contra a Chapecoense é a seguinte: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kenji, Kaio Jorge.

Chapecoense x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta a Chapecoense neste domingo (2), às 18h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

A Raposa chega motivada para o duelo após vencer o Coritiba por 1 a 0 fora de casa. No Couto Pereira, o time conquistou três pontos com brilho de Matheus Pereira. Antes, o clube havia sido derrotado pelo mesmo placar pelo Botafogo no Mineirão. Na fase anterior, o Cabuloso eliminou o Goiás, empatando fora e vencendo no Gigante da Pampulha.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Enquanto isso, a Chape é lanterna do Campeonato Brasileiro em situação muito complicada. O Alviverde soma apenas 10 pontos, 11 a menos que o Remo, penúltimo colocado. Após a pausa para a Copa do Mundo, a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia e por 4 a 0 pelo Flamengo. Na Copa do Brasil, a Chapecoense eliminou o Botafogo na terceira fase.

continua após a publicidade

Nesta temporada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge e Sinisterra.

Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro
Sinisterra e Kaio Jorge comemoram gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Sinisterra corre em jogo contra o Grêmio

Cruzeiro

Cruzeiro: Sinisterra manda recado antes de cirurgia

Há 6 horas
Bruno Tubarão pela Chapecoense

Cruzeiro

Bruno Tubarão projeta duelo contra o Cruzeiro e destaca confiança da Chapecoense nas oitavas da Copa do Brasil

Há 6 horas
Chapecoense x Cruzeiro Copa do Brasil

Onde Assistir

Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Há 1 dia
Gabriel Rojas contra o Coritiba

Cruzeiro

Gabriel Rojas mostra credenciais em seu terceiro jogo pelo Cruzeiro

Há 1 dia
Elenco do Cruzeiro contra o Coritiba

Cruzeiro

Cruzeiro mira G4 e prega evolução no Brasileirão

Há 1 dia
Gerson e Matheus Pereira comemoram gol

Cruzeiro

Artur Jorge destaca peso de Gerson e Matheus Pereira no Cruzeiro

Há 2 dias
Mais LANCE!
Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Artur Jorge no Couto Pereira e Cruzeiro x Coritiba

ANÁLISE: Cruzeiro neutraliza pontos fortes do Coritiba e conta com brilho de Matheus Pereira

Schwenck

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?

Matheus Pereira comemora gol pelo Cruzeiro contra o Coritiba

Matheus Pereira fala sobre Seleção Brasileira e diz que assinaria contrato vitalício com o Cruzeiro: 'Na hora'

William no Couto Pereira

William celebra oportunidade e projeta futuro no Cruzeiro

Artur Jorge no Couto Pereira

Artur Jorge vê Cruzeiro dominante em vitória sobre o Coritiba

Matheus Pereira disputando bola

Matheus Pereira comenta fase artilheira no Cruzeiro e analisa vitória

Matheus Pereira comemora gol com Kenji

Matheus Pereira decide, e Cruzeiro vence o Coritiba

Matheus Pereira comemorando gol em Coritiba x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro

Veja gol em Coritiba x Cruzeiro: Matheus Pereira marca o gol da vitória

Vestiário do Cruzeiro no Couto Pereira

Com novidade! Confira escalação do Cruzeiro contra o Coritiba

Sinisterra caído no Mineirão

Cruzeiro: Sinisterra passará por cirurgia na Finlândia

Torcida do Cruzeiro no Mineirão

Cruzeiro x Chapecoense: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Jogadores do Cruzeiro comemoram gol contra o River Plate

50 anos da conquista da Libertadores: relembre campanha do Cruzeiro