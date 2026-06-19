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'É quase um ponta às vezes', jornalistas argentinos avaliam Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro

O lateral-esquerdo foi anunciado pela Raposa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/06/2026 06:15
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Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)
Gabriel Rojas pelo Racing (Foto: Reprodução)

O Cruzeiro anunciou, na última quinta-feira (18), a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, que se destacou no Racing. Após o anúncio, o Lance! conversou com jornalistas argentinos para conhecer melhor o reforço da Raposa.

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  • Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

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    • Todos os repórteres ouvidos destacam o poder ofensivo do jogador. Nicolas Montala, que cobre o Racing para o Diario Olé, ressalta que, em alguns momentos, o atleta atua quase como ponta.

    – Foi uma figura muito importante no Racing. Foi o mais relevante no último semestre, ao lado do Martinez, atacante. Um dos melhores laterais da América do Sul, da Argentina. Teve a chance de estrear pela seleção argentina contra a Mauritânia. O que mais se destaca é a força ofensiva, ele se posiciona muito bem. Seu ponto forte é o ataque, é quase um ponta às vezes. Foi um dos melhores laterais do Racing nos últimos anos. É uma grande baixa para o time – analisa.

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    – É um jogador que vai muito bem no ataque, vai muito bem no meio. Podem dizer que ataca melhor do que defende, mas não defende mal também. Terminou sendo uma das referências do Racing. Passou pela seleção do Scaloni – destaca Diogo Louzan, da Radio La Red Am910.

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    Início da carreira de Gabriel Rojas

    Gabriel Rojas foi formado nas categorias de base do San Lorenzo. Sempre se destacou pela perna canhota e pelo forte poder ofensivo.

    – Ele tem boa cobrança de bola parada e cruza com precisão. Um jogador muito interessante que, durante sua passagem pelo Racing, foi um dos melhores do futebol argentino, o que lhe rendeu uma convocação para a seleção. Acho que se dará muito bem no Cruzeiro porque o futebol brasileiro valoriza laterais como ele, que são importantes no ataque – avalia Diego Paulich, que cobre o San Lorenzo no diário Olé.

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    Gabriel Rojas pelo San Lorenzo (Foto: Reprodução)
    Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro, pelo San Lorenzo (Foto: Reprodução)

    Entretanto, Gabriel Rojas não conseguiu se destacar por muito tempo na equipe. Com a chegada de Bruno Pittón, o lateral-esquerdo perdeu espaço e foi emprestado ao Peñarol. Depois, passou pelo Querétaro antes de chegar ao Racing sem custos. Na época, não conseguiu acordo com o Ciclón para renovar o contrato.

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