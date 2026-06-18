Novo reforço do Cruzeiro, Gabriel Rojas manda recado à torcida O jogador assinou com a Raposa até o fim de 2029

Reforço do Cruzeiro para a temporada, o lateral-esquerdo Gabriel Rojas foi anunciado na tarde desta quinta-feira (18). Após realizar exames e assinar contrato com a Raposa, o argentino mandou uma mensagem para os torcedores.

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– As expectativas são muito altas. É um clube muito grande, mas exigências são muito altas. Estou muito feliz e espero estar à altura. Mando a mensagem que sou um jogador que sempre vai deixar tudo, sempre com uma atitude positiva, discreto, muito trabalhador – disse Rojas após assinar com o Cruzeiro.

A Raposa concretizou a contratação do defensor por cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual). O atleta deverá se apresentar na Toca da Raposa II em 22 de junho, com o restante dos jogadores para o início da intertemporada.

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Quem é Gabriel Rojas

O defensor é destaque nacional e figurou na pré-lista da seleção da Argentina para a Copa do Mundo. Atualmente, o atleta vive seu momento de maior valorização no mercado. Segundo o site Transfermarkt, ele é avaliado em 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual). No entanto, se a negociação se concretizar, deverá ser por um valor superior.

Carreira de Gabriel Rojas

Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que o clube não conquistava há mais de dez anos.

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Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional após a saída de Emanuel Mas. Em 2017, tornou-se titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.

Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.

Pelo La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Ganhou a Sul-Americana na final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.

Gabriel Rojas, novo reforço do Cruzeiro (Foto: Reprodução)

Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra a Mauritânia e Zâmbia.

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Confira estatísticas de Gabriel Rojas

Em toda sua carreira, Gabriel Rojas disputou 283 partidas oficiais, com 23.760 minutos em campo, seis gols marcados e 23 assistências distribuídas.

Nesta temporada, no entanto, o lateral tem vivido uma de suas temporadas com mais participações em gols. Até o momento, fez um gol e deu cinco assistências, já sendo sua terceira melhor marca de participações em gols em uma temporada.

No setor ofensivo, Rojas criou oito grandes chances em 17 partidas. Na defesa, tem 26 desarmes (1,53 por jogo) e 20 interceptações (1,18 por jogo). Seu possível concorrente por posição, Kaiki, tem 32 jogos na temporada, com quatro assistências, 11 grandes chances criadas, 80 desarmes (2,50 por jogo) e 30 interceptações (0,94 por jogo).

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