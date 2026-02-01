Cruzeiro recua e não irá negociar Kaiki com o Como

Depois dos avanços nas negociações na última semana, o Cruzeiro recuou e desistiu de vender o lateral-esquerdo Kaiki para o Como, da Itália.

Aposte na vitória do Cruzeiro!

Uma fonte envolvida na negociação garantiu em contato com o Lance! que o atleta não irá deixar o clube no momento.

Para assinar com o Como, Kaiki teria que deixar o Brasil ainda neste fim de semana, porque a janela de transferências italiana fecha nesta segunda-feira (2).

continua após a publicidade

Nos últimos dias, a equipe europeia chegou perto de um acordo, mas após movimentações nos bastidores, a diretoria cruzeirense mudou de ideia.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A informação do recuo do Cruzeiro nas negociações foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pelo Lance!, que avançou na apuração.

continua após a publicidade

Outro lateral irá deixar o Cruzeiro

Enquanto Kaiki não será mais negociado pelo Cruzeiro, seu reserva imediato deverá deixar a equipe ainda este ano. Kauã Prates tem sua ida para o Borussia Dortmund encaminhada.

Kauã Prates (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No início da semana passada, as conversas com os alemães evoluíram. Eles acenaram à diretoria celeste com uma proposta de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 75 milhões na cotação atual). Segundo apuração do Lance!, o valor agradou a Raposa e as tratativas estão próximas de serem concluídas.

continua após a publicidade

Entretanto, ainda que as partes cheguem a um acordo, o atleta não irá deixar a Toca da Raposa imediatamente. Isso porque Kauã Prates tem apenas 17 anos e só poderá se transferir quando completar 18, o que acontecerá apenas em 12 de agosto.