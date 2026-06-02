Artur Jorge projeta oportunidades para jogadores pouco aproveitados no Cruzeiro

Além de estar de olho no mercado de transferências, o técnico Artur Jorge também está atento ao seu elenco e às categorias de base. Ao ser questionado sobre um possível 'garimpo' interno no Cruzeiro, o comandante destacou que está bem documentado sobre os atletas que podem ganhar chances nos próximos meses.

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– Nós vamos ter oportunidades, não na pausa, mas dentro do período de início dos trabalhos. Obviamente que teremos cerca de 30 dias de trabalhos, vamos fazer alguns jogos, trabalhar em cima do que é nosso conceito de jogo – disse.

– Teremos oportunidade de ter atletas que à essa altura do contexto da equipe, tem pouco tempo para se mostrarem. Estamos bem documentos em relação a isso. Sabemos o que temos internamente. Temos também a base que vamos procurar integrar, olhando sempre para o mercado, de trazer valor. Pode ser de fora ou de dentro – complementou Artur Jorge.

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Artur Jorge (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

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Cruzeiro no mercado

Além disso, Artur Jorge destacou ainda que irá participar 100% das negociações da próxima janela de transferências, que será aberta em julho.

– Vou participar 100%. Temos trabalhado nesse sentido. Temos um plano definido dentro das condições que temos à disposição. Vamos avaliar o mercado de vendas e de compras. Está identificado o que podemos querer. Temos muitas abordagens, com o desempenho os atletas ganham pretendentes. Nós vamos tentar manter a equipe equilibrada e fazer com que estejam preparados para um segundo semestre mais exigente – disse o português.

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– Evoluímos muito no desempenho, no que era o plano de jogo. Os atletas abraçaram como se fosse deles. Isso é importante. Obviamente que os resultados são visíveis para todos, mas vejo uma equipe com missão, que busca ser melhor a cada dia, compete muito. Exige que seus companheiros sejam melhores, porque outros aguardam uma oportunidade. Essa é a competitividade que queremos criar internamente. Temos que continuar buscando essa competitividade nesta pausa para fazer algum reajuste. E a partir daí, mantendo esse registro positivo – destacou Artur Jorge sobre a evolução da equipe.

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