Corinthians vence, mas é eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil
Placar agregado colocou o time gaúcho na próxima fase da competição
O Internacional eliminou o Corinthians na noite desta quinta-feira (6), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terminou com vitória do clube paulista por 2 a 1, mas, no placar agregado, o time gaúcho levou a melhor por 3 a 2 e garantiu a classificação às quartas de final.
Agora, o Internacional aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que será realizado na próxima terça-feira (11), na sede da CBF. Santos, Vitória, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio são os demais clubes classificados para a próxima fase.
Pressão do Corinthians
O Corinthians pressionou durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar.
Inter marca e consegue classificação
O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pressão. Já o Internacional passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol. O gol, no entanto, não foi suficiente para garantir a classificação.
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Bernabei acertou um forte chute no gol de Hugo Souza e marcou o gol que, momentaneamente, empatou a partida para o Internacional. Também merece destaque a jogada de Alan Patrick. O camisa 10 do clube gaúcho deu uma bela assistência para o lateral finalizar. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.
Deu aula 🏅
Alexandro Bernabei foi o principal destaque da vitória do Internacional. O lateral-esquerdo marcou um gol, distribuiu um passe decisivo, acertou uma das duas finalizações que fez, venceu quatro de sete duelos disputados e recebeu nota 8.0 no Sofascore, sendo eleito o melhor jogador da partida.
Ficou abaixo 📉
O goleiro Hugo Souza não chegou a falhar, mas poderia ter feito melhor no lance do gol. Bernabei acertou um forte chute no canto do goleiro, que não conseguiu evitar a bola no fundo do gol.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Internacional
✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 2x1 Internacional
Copa do Brasil
📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de agosto de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Gustavo Henrique (42'/1ºT) e Pedro Raul (24'/2ºT) Corinthians; Bernabei (13'/2ºT) Internacional;
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho e Gustavo Henrique (COR); Carbonero, Paulinho e Matheus Bahia (INT);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM🟨
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Allan), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Pedro Raul e Kaio César (Carrillo). (Técnico: Fernando Diniz)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia (Aguirre); Paulinho (Ronaldo), Bruno Henrique (Juninho), Alan Patrick (Alerrandro) e Bernabei; Vitinho e Carbonero (Allex). (Técnico: Paulo Pezzolano)
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