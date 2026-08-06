Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Corinthians vence, mas é eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil

Placar agregado colocou o time gaúcho na próxima fase da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
06/08/2026 22:04
Atualizado há 10 horas
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Internacional comemoram gol marcado
Internacional avançou de fase na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Internacional)

O Internacional eliminou o Corinthians na noite desta quinta-feira (6), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terminou com vitória do clube paulista por 2 a 1, mas, no placar agregado, o time gaúcho levou a melhor por 3 a 2 e garantiu a classificação às quartas de final.

Agora, o Internacional aguarda o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, que será realizado na próxima terça-feira (11), na sede da CBF. Santos, Vitória, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio são os demais clubes classificados para a próxima fase.

continua após a publicidade

Pressão do Corinthians

O Corinthians pressionou durante todo o primeiro tempo na Neo Química Arena. Com maior volume ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo de ataque, com Kaio César, a equipe criou as principais chances de gol da partida. O prêmio veio aos 42 minutos, quando Rodrigo Garro cobrou falta, Matheus Cunha fez a defesa, mas Gustavo Henrique aproveitou o rebote para abrir o placar.

Inter marca e consegue classificação

O Corinthians voltou para o segundo tempo com a mesma pressão. Já o Internacional passou a explorar mais os contra-ataques e, em uma bola lançada à frente, Alan Patrick conseguiu dominar e tocou para Bernabei, que acertou um forte chute e venceu Hugo Souza, empatando a partida. O Corinthians voltou a ficar à frente do placar aos 24 minutos, quando Matheus Bidu cruzou da esquerda e Pedro Raul subiu no segundo pau para mandar a bola para o gol. O gol, no entanto, não foi suficiente para garantir a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Bernabei acertou um forte chute no gol de Hugo Souza e marcou o gol que, momentaneamente, empatou a partida para o Internacional. Também merece destaque a jogada de Alan Patrick. O camisa 10 do clube gaúcho deu uma bela assistência para o lateral finalizar. O gol abalou o Corinthians por alguns minutos e deu ainda mais tranquilidade ao Internacional, que passou a administrar a vantagem na classificação.

Deu aula 🏅

Alexandro Bernabei foi o principal destaque da vitória do Internacional. O lateral-esquerdo marcou um gol, distribuiu um passe decisivo, acertou uma das duas finalizações que fez, venceu quatro de sete duelos disputados e recebeu nota 8.0 no Sofascore, sendo eleito o melhor jogador da partida.

continua após a publicidade

Ficou abaixo 📉

O goleiro Hugo Souza não chegou a falhar, mas poderia ter feito melhor no lance do gol. Bernabei acertou um forte chute no canto do goleiro, que não conseguiu evitar a bola no fundo do gol.

Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians
Gustavo Henrique marocu um dos gols do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Internacional

✅ FICHA TÉCNICA
Corinthians 2x1 Internacional
Copa do Brasil

📆 Data e horário: quinta-feira, 06 de agosto de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
🥅 Gols: Gustavo Henrique (42'/1ºT) e Pedro Raul (24'/2ºT) Corinthians; Bernabei (13'/2ºT) Internacional;
🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho e Gustavo Henrique (COR); Carbonero, Paulinho e Matheus Bahia (INT);
🟥 Cartões vermelhos: -

continua após a publicidade

ARBITRAGEM🟨
🕴️ Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista (Allan), Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Pedro Raul e Kaio César (Carrillo). (Técnico: Fernando Diniz)

continua após a publicidade

INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia (Aguirre); Paulinho (Ronaldo), Bruno Henrique (Juninho), Alan Patrick (Alerrandro) e Bernabei; Vitinho e Carbonero (Allex). (Técnico: Paulo Pezzolano)

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Mesmo vencendo o jogo, Corinthians perde no placar agregado por 3 a 2 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Internacional faz post provocativo ao Corinthians após classificação

Há 6 minutos
John Kennedy, do Fluminense, sentado no gramado as mãos no joelho e expressão de dor

Fluminense

John Kennedy desfalca o Fluminense com lesão no joelho

Há 38 minutos
Santiago Sosa com o troféu da Sul-Americana

Vasco

Como Santiago Sosa pode transformar o meio-campo do Vasco de Pedro Emanuel

Há 1 hora
Xamá tira selfie com a equipe responsável pela série documental da Flu TV

Futebol Nacional

Fluminense desafia estigma elitista com série documental exibida no CineFoot

Há 1 hora
Alex Telles cobrou escanteio que originou gol do Botafogo

Botafogo

Botafogo avança pela renovação de contrato com Alex Telles

Há 1 hora
Matheuzinho, lateral do Corinthians

Corinthians

Análise: Corinthians paga preço por falhas no Beira-Rio e se despede da Copa do Brasil

Há 2 horas
Mais LANCE!
Matheus Ferreira em treino do São Paulo

Quem é Matheus Ferreira, que está treinando no profissional do São Paulo?

Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)

Lyanco recupera alto nível e retoma protagonismo no Atlético: 'Cabeça e corpo bons'

Renê disputa bola em Operário x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Primeiro jogador peruano a atuar no Brasil

Memphis Depay, meia-atacante do Corinthians

Corinthians trabalha para ter Memphis contra o Rosario Central

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Tabela da Copa do Brasil: veja datas dos jogos das quartas

Matheuzinho, do Corinthians, em jogo na Neo Química Arena

Matheuzinho cobra melhora no gramado da Neo Química Arena após eliminação do Corinthians

Fernando Diniz, técnico do Corinthians

Diniz vê arbitragem decisiva em eliminação do Corinthians: 'Determinante'

Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil

Dê suas notas: avalie os jogadores em Corinthians x Internacional, na Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil (Foto: Nelson Terme/CBF)

Quartas de final da Copa do Brasil: veja os times classificados

Corinthians e Internacional pela Copa do Brasil

Veja os três gols de Corinthians x Internacional pela Copa do Brasil

Memphis Depay está na Neo Química Arena para acompanhar jogo do Corinthians

Em meio à renovação, Memphis acompanha Corinthians x Inter na Neo Química Arena

Renê comemora gol em Vitória x Athletico

Veja os quatro gols de Vitória x Athletico-PR: Leão goleia

Uniforme do Corinthians

Com surpresa, Corinthians está escalado para enfrentar o Internacional