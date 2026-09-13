O técnico Fernando Diniz lamentou a nova derrota do Corinthians no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Timão foi superado por 2 a 1 pelo Flamengo e chegou ao quinto revés consecutivo na competição.

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O Timão atravessa um momento de crise no Brasileirão e acumula cinco derrotas consecutivas. No período, o Corinthians marcou apenas quatro gols e sofreu nove, em um recorte de 73 finalizações a favor e 74 contra. A equipe criou nove grandes chances, mas precisou de 18,3 finalizações para balançar as redes, enquanto os adversários marcaram, em média, a cada 8,2 chutes.

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— É muito incômodo quando você fala que são cinco derrotas seguidas. O que muda é que, nos quatro jogos que perdemos, não havíamos jogado mal tecnicamente. Perdemos porque animicamente deixamos a desejar no comportamento, principalmente defensivamente. Hoje, foi uma derrota diferente, com o nosso anímico, com nossa luta e entrega fomos parecidos com a torcida do Corinthians: acreditando até o final — comentou o treinador.

O Corinthians iniciou a partida com um time repleto de reservas, apenas com o goleiro Hugo Souza e o volante Raniele entre os titulares. Na segunda etapa, atrás do placar, Diniz promoveu a entrada de jogadores importantes, como Matheuzinho, Kaio César, Garro, Breno Bidon e Bidu, o que resultou no empate. Momentos depois, o Flamengo fez o gol da vitória.

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— Depois, quando colocamos os jogadores que estão mais acostumados, passamos a dominar, empatamos, poderíamos facilmente ter feito o segundo, assim como eles. É uma derrota incômoda, mas o caminho é esse, o cenário é bastante otimista para nós no Campeonato Brasileiro — disse Fernando Diniz.

— No segundo tempo, o Corinthians poderia ganhar, assim como o Flamengo. O Corinthians está ganhando confiança ao longo do caminho, as derrotas que tivemos no Campeonato Brasileiro estão nos servindo de lição. Não estamos contentes que perdemos, o comportamento que tivemos nos aproxima da vitória — finalizou.

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Corinthians amarga cinco jogos sem vitória no Brasileirão (Foto: Pedro Henrique De Almeida/Photo Premium/Folhapress)

Números do Corinthians na temporada

Na temporada de 2026, o Corinthians soma 51 partidas disputadas, com 20 vitórias, 15 empates e 16 derrotas. O time marcou 55 gols e sofreu 45, alcançando 53,6% de aproveitamento no ano.

Pelo Brasileirão, o Corinthians entrou em campo 27 vezes, com oito vitórias, oito empates e 11 derrotas. A equipe balançou as redes 28 vezes e sofreu 29 gols, com 40,7% de aproveitamento na competição.

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Na Libertadores, o desempenho é superior. Em nove jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, com dez gols marcados e cinco sofridos, totalizando 59,3% de aproveitamento. Agora, o Corinthians vive um momento decisivo no torneio: na quarta-feira (16), encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final. Na primeira partida, as equipes empataram em 1 a 1.

Veja abaixo o calendário

16/09 — 21:30 — Corinthians x Estudiantes — Libertadores 20/09 — 16h00 — Corinthians x Fluminense — Brasileirão 07/10 — 19:30 — Internacional x Corinthians — Brasileirão 11/10 — 17:30 — Palmeiras x Corinthians — Brasileirão 18/10 — Horário não definido — Corinthians x Vitória — Brasileirão 25/10 — Horário não definido — Vasco x Corinthians — Brasileirão 28/10 — Horário não definido — Corinthians x Mirassol— Brasileirão 04/11 — Horário não definido — São Paulo x Corinthians — Brasileirão 18/11 — Horário não definido — Corinthians x Botafogo — Brasileirão 22/10 — Horário não definido — Atlético-MG x Corinthians — Brasileirão 29/11 — Horário não definido — Corinthians x Grêmio — Brasileirão 02/12 — Horário não definido — Remo x Corinthians — Brasileirão

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