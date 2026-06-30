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Técnico da Espanha atualiza situação de Nico Williams após lesão na Copa

Jogador teve problema muscular na partida contra o Uruguai

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 17:18
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Nico Williams, da Espanha, em treino durante a Copa do Mundo
Nico Williams no treino da seleção da Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

Há otimismo na Espanha em relação ao retorno do atacante Nico Williams para a sequência da Copa do Mundo. O técnico Luis de la Fuente revelou que o atacante segue evoluindo no tratamento e pode retornar às atividades nos próximos dias.

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    Ainda que a Real Federação Espanhola tenha divulgado comunicado afirmando que Nico teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita, o treinador da seleção espanhola mudou o discurso para sobrecarga muscular. Na última temporada com o Athletic Bilbao, o jogador sofreu diversos problemas físicos.

    — O Nico não tem a lesão que pensávamos que ele tinha, é apenas uma distensão muscular, mas esse desconforto pode impedi-lo de jogar nas oitavas de final — disse Luis de la Fuente, em entrevista à "Rádio Nacional".

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    Logo após a divulgação dos resultados dos exames, Nico Williams usou as redes sociais para criticar De la Cruz, da seleção uruguaia e do Flamengo, atrelando a lesão à entrada do jogador: "Poderia ter sido evitada, porque era completamente desnecessária", disse o atacante. De la Fuente, no entanto, falou que o caso já foi superado.

    Nico Williams, da Espanha, em discussão com De la Cruz, do Uruguai
    Nico Williams se irritou com De la Cruz (Foto: Carl de Souza / AFP)

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    — Depois de falar comigo, ele era outra pessoa, parecia não ter nenhum desconforto. No calor do momento, é legítimo dizer isso, mostrar que você está magoado. Mas no dia seguinte, a atitude dele no grupo era completamente diferente, ele estava alegre.

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    A Espanha volta a campo na quinta-feira (2/7) pela segunda fase da Copa do Mundo, valendo vaga nas oitavas de final, contra a Áustria, às 16h (de Brasília).

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