logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Web vai à loucura com atuação de goleiro do Paraguai: 'Apoteótico'

Orlando Gill é herói do Paraguai em classificação histórica

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/06/2026 20:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Orlando Gill, goleiro do Paraguai (Foto: Reprodução/Instagram)
Orlando Gill, goleiro do Paraguai (Foto: Reprodução/Instagram)

Em um jogo que ficará marcado para sempre na história das Copas do Mundo, a seleção do Paraguai eliminou, nos pênaltis, a tetracampeã mundial Alemanha. Orlando Gill, goleiro da seleção paraguaia, foi herói, pegando duas cobranças.

continua após a publicidade
  • Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai

    Manuel Neuer vira assunto em Alemanha x Paraguai: ‘Bem acabado’

    Fora de Campo
    Há 52 minutos
  • Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto

    Enciso, do Paraguai, já foi alvo do Palmeiras e superou lesão para Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Mauricio, do Palmeiras, lamenta chance perdida pelo Paraguai (Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/David Gonzales)

    Técnico do Paraguai diz por que Mauricio não é titular na Copa: ‘Intensidade’

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • ➡️Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na Copa

    Veja como a web reagiu:

    Orlando Gill, goleiro do Paraguai (Foto: Reprodução/Instagram)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Alemanha amassa, mas o Paraguai abre o placar

    Foram quarenta minutos de amasso alemão até o gol do Paraguai, que saiu melhor que a encomenda planejada por Gustavo Alfaro aos 41 minutos da primeira etapa. A seleção se fechou muito bem durante toda a primeira etapa, cedendo poucos espaços para infiltrações do time alemão por dentro do campo e obrigando a equipe comandada por Julian Nagelsmann a jogadas pelo lado com cruzamentos para dentro da área ou finalizações de média e longa distância. Mas nada que assustasse a meta de Gill.

    continua após a publicidade

    O gol combinou as duas principais armas para o Paraguai na partida. Primeiro, em um escanteio, o cruzamento forte e fechado obrigou Neuer a sair e dar um soco na bola. Na sobra, Bobadilla ganhou a dividida e a redonda sobrou nos pés de Almirón, que fintou dois marcadores com um passe na linha de fundo para Canale. O lateral cruzou a meia altura e Enciso completou de cabeça no canto para balançar as redes no 1 a 0.

    O susto com o gol do Paraguai obrigou a Alemanha a ser ainda mais incisiva no ataque, mas com menos paciência que antes. A ausência de Musiala para a entrada de Undav mudou como a seleção alemã organizava seus ataques. Mesmo com o Mundial do jogador do Bayern de Munique muito abaixo do esperado, a entrada do centroavante do Stuttgart para cumprir a função não funcionou como o esperado, ao contrário das boas partidas que o camisa 26 havia feito na fase de grupos, com três gols e duas assistências.

    continua após a publicidade

    Empate e prorrogação à vista

    A tônica do jogo não mudou e a seleção alemã voltou do vestiário pressionando o Paraguai. A forma de atacar também seguiu a mesma, pelo lado de campo e com cruzamentos na área. Mas, ao contrário do primeiro tempo, quando o time não finalizou na direção do gol, a Alemanha chegou ao empate logo aos nove minutos do segundo tempo, com uma bola cruzada por Wirtz para Havertz, que deu uma "casquinha" e desviou para o gol de Orlando Gill, que não alcançou.

    As alterações de Nagelsmann deixaram a Alemanha mais próxima do que ele já havia feito nos jogos da fase de grupos. Undav saiu para Musiala entrar e Kimmich foi deslocado para o meio, o que tornava o objetivo claro: qualificar a armação do jogo e os passes da equipe, que rondou a entrada da área paraguaia o tempo todo. Mas a escolha continuou sendo os cruzamentos pelo alto.

    Até o centroavante Woltemade, de 1,98 m, foi acionado para tentar finalizar lançamentos, mas a equipe comandada por Gustavo Alfaro foi forte para segurar o ataque alemão, entre cabeçadas e raros chutes que passaram perto da meta de Orlando Gill e assustaram a defesa paraguaia em Boston.

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Prorrogação

    O filme se repetiu e o técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, deixou claro o intuito de levar a partida às penalidades. A equipe sul-americana mal passou do meio-campo e se defendeu de todas as formas que pôde para evitar o gol alemão. Na primeira parte do tempo extra, Jonathan Tah chegou a marcar de cabeça após escanteio, mas o zagueiro Anton cometeu falta no goleiro Gill e o VAR assinalou a irregularidade.

    No segundo tempo da prorrogação, o Paraguai até ensaiou um contra-ataque, mas desperdiçou a chance. O jogo ganhou um tom de "desespero" dos dois lados, com mais faltas cometidas pelos atletas, cansados pelo esforço físico e pela ansiedade de tentar marcar o gol e se defender. Anton ainda tentou uma cabeçada, mas parou no goleiro paraguaio já nos minutos finais. Sem rede balançada, a primeira disputa de pênaltis da Copa de 2026 foi decretada.

    Veja como foram os pênaltis de Alemanha x Paraguai

    Alemanha

    ❌ Havertz
    ✅ Kimmich
    ✅ Musiala
    ❌ Woltemade
    ✅ Amiri
    ❌ Jonathan Tah

    Paraguai

    ✅ Maurício
    ✅ Gustavo Gómez
    ✅ Galarza
    ❌ Sanabria
    ❌ Balbuena
    ✅ Canales

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    alemanha paraguai copa do mundo
    Copa do Mundo 2026Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na CopaHá 14 minutos
    França e Suécia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Onde AssistirFrança x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do MundoHá 14 minutos
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Copa do MundoCasimiro sugere filmes para Globo exibir durante Holanda x MarrocosHá 22 minutos
    Marcelo Bielsa durante partida do Uruguai contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Copa do Mundo 2026Bielsa deve sair do Uruguai após queda na Copa; dirigente nega crise no elencoHá 25 minutos
    Capa do Lance! com Gabriel Martinelli comemorando o gol que marcou contra o Japão
    Copa do Mundo 2026Saudade? Lance! faz capa da virada histórica do Brasil sobre o Japão na CopaHá 46 minutos
    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Mesmo com problemas, Inglaterra terá retorno de astro no mata-mataHá 48 minutos

    Mais LANCE!

    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
    Manuel Neuer vira assunto em Alemanha x Paraguai: 'Bem acabado'
    Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem após eliminação para o Brasil: 'Obrigado'
    Danilo admite erro no gol do Japão e exalta resiliência do Brasil após virada
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
    Argentinos reagem à classificação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não podia'
    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Paquetá deixa estádio sem mancar após susto em classificação do Brasil
    Um torcedor brasileiro, com camisa amarela, ajuda um torcedor japonês, de camisa branca, a recolher o lixo após o jogo da Copa do Mundo
    Copa do Mundo: brasileiros e japoneses se unem para limpar estádio
    Raphael Claus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo de 2026 supera 2022 e 2018 em tempo de bola rolando
    Costa do Marfim e Noruega se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    Costa do Marfim x Noruega: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto
    Enciso, do Paraguai, já foi alvo do Palmeiras e superou lesão para Copa
    Brasil 1 x 7 Alemanha - semi final da Copa do Mundo de 2014
    Alemão algoz da Seleção no 7 a 1 aparece torcendo para o Brasil
    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Quando e contra quem é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?
    Haaland e Kessié, respectivos astros de Noruega e Costa do Marfim
    Costa do Marfim ou Noruega: quem ofereceria mais perigo ao Brasil na Copa do Mundo?
    Seleção Brasileira posada para o jogo contra o Japão, em Houston, nos Estados Unidos
    Análise: evolução do Brasil de Ancelotti leva Seleção às oitavas