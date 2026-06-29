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Enciso, do Paraguai, já foi alvo do Palmeiras e superou lesão para Copa

Atacante marcou o gol do Paraguai contra a Alemanha na Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:59
Atualizado há 1 minutos
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Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto
Enciso comemorando gol pelo Paraguai contra a Alemanha. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Julio Enciso, uma das maiores promessas da atual geração do Paraguai, fez história ao marcar um dos gols mais importantes do país em Copas do Mundo. Aos 22 anos, o atacante de baixa estatura e técnica refinada tornou-se o primeiro jogador da história da Albirroja a marcar um gol em uma fase de mata-mata de Mundial, sobre a gigante Alemanha.

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    Quem é Julio Enciso, autor do gol do Paraguai contra Alemanha?

    Julio Enciso correndo para comemorar gol
    Julio Enciso comemorando gol pelo Paraguai contra a Alemanha na Copa (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Revelado nas categorias de base do Libertad, Enciso é tratado como um fenômeno desde cedo. Estreou na seleção principal em 2021, com apenas 18 anos, e rapidamente se tornou peça fundamental no esquema do técnico Gustavo Alfaro. Atualmente, ele acumula 5 gols em 35 partidas pela seleção do Paraguai.

    Onde Enciso joga?

    O futuro de Enciso é um dos temas mais quentes do mercado europeu. Atualmente, ele pertence ao BlueCo. Group, o conglomerado que controla o Chelsea e o Strasbourg. Na última temporada, o atacante defendeu as cores do Strasbourg, na França, mas já foi confirmado que ele não permanecerá no grupo para a próxima jornada.

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    Antes de chegar à França, Enciso brilhou no Brighton, da Inglaterra, clube que o projetou para o cenário global. Seu valor de mercado disparou após o Strasbourg pagar 15 milhões de euros por seu passe, tornando-o o jogador mais valioso do atual selecionado paraguaio para a Copa.

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    Enciso precisou superar lesão às vésperas da Copa

    A presença de Enciso nesta Copa do Mundo quase não aconteceu por conta de uma lesão. No início de junho de 2026, ele deixou um amistoso contra a Nicarágua chorando, após sofrer uma lesão no quadríceps. A suspeita inicial era de que ele perderia, no mínimo, toda a fase de grupos. No entanto, o atacante superou as expectativas, conseguiu se recuperar em tempo recorde e participou de todos os jogos da competição. Contra a Alemanha, marcou o histórico gol de cabeça, aos 41 minutos do primeiro tempo.

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    Enciso já foi alvo do Palmeiras

    Para alguns torcedores brasileiros, o nome de Enciso é conhecido. Há cerca de um ano, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do atacante, que na época estava no Brighton. O próprio jogador teria manifestado o desejo de vestir a camisa do Verdão, mas o negócio não avançou devido à falta de acordo sobre os valores financeiros. Hoje, após sua valorização no futebol europeu e o desempenho na Copa, uma transferência para o clube paulista é considerada "impossível".

    Com assistências decisivas contra Estados Unidos e Turquia, e agora o gol da classificação contra a Alemanha, Julio Enciso deixa de ser uma promessa para se tornar a realidade que carrega os sonhos de um país inteiro rumo às oitavas de final.

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