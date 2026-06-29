Enciso, do Paraguai, já foi alvo do Palmeiras e superou lesão para Copa Atacante marcou o gol do Paraguai contra a Alemanha na Copa

Julio Enciso, uma das maiores promessas da atual geração do Paraguai, fez história ao marcar um dos gols mais importantes do país em Copas do Mundo. Aos 22 anos, o atacante de baixa estatura e técnica refinada tornou-se o primeiro jogador da história da Albirroja a marcar um gol em uma fase de mata-mata de Mundial, sobre a gigante Alemanha.

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Quem é Julio Enciso, autor do gol do Paraguai contra Alemanha?

Julio Enciso comemorando gol pelo Paraguai contra a Alemanha na Copa (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Revelado nas categorias de base do Libertad, Enciso é tratado como um fenômeno desde cedo. Estreou na seleção principal em 2021, com apenas 18 anos, e rapidamente se tornou peça fundamental no esquema do técnico Gustavo Alfaro. Atualmente, ele acumula 5 gols em 35 partidas pela seleção do Paraguai.

Onde Enciso joga?

O futuro de Enciso é um dos temas mais quentes do mercado europeu. Atualmente, ele pertence ao BlueCo. Group, o conglomerado que controla o Chelsea e o Strasbourg. Na última temporada, o atacante defendeu as cores do Strasbourg, na França, mas já foi confirmado que ele não permanecerá no grupo para a próxima jornada.

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Antes de chegar à França, Enciso brilhou no Brighton, da Inglaterra, clube que o projetou para o cenário global. Seu valor de mercado disparou após o Strasbourg pagar 15 milhões de euros por seu passe, tornando-o o jogador mais valioso do atual selecionado paraguaio para a Copa.

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Enciso precisou superar lesão às vésperas da Copa

A presença de Enciso nesta Copa do Mundo quase não aconteceu por conta de uma lesão. No início de junho de 2026, ele deixou um amistoso contra a Nicarágua chorando, após sofrer uma lesão no quadríceps. A suspeita inicial era de que ele perderia, no mínimo, toda a fase de grupos. No entanto, o atacante superou as expectativas, conseguiu se recuperar em tempo recorde e participou de todos os jogos da competição. Contra a Alemanha, marcou o histórico gol de cabeça, aos 41 minutos do primeiro tempo.

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Enciso já foi alvo do Palmeiras

Para alguns torcedores brasileiros, o nome de Enciso é conhecido. Há cerca de um ano, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do atacante, que na época estava no Brighton. O próprio jogador teria manifestado o desejo de vestir a camisa do Verdão, mas o negócio não avançou devido à falta de acordo sobre os valores financeiros. Hoje, após sua valorização no futebol europeu e o desempenho na Copa, uma transferência para o clube paulista é considerada "impossível".

Com assistências decisivas contra Estados Unidos e Turquia, e agora o gol da classificação contra a Alemanha, Julio Enciso deixa de ser uma promessa para se tornar a realidade que carrega os sonhos de um país inteiro rumo às oitavas de final.

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