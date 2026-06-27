RD Congo x Uzbequistão: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo Partida foi realizada no Mercedez-Benz Stadium

A RD Congo e o Uzbequistão se enfrentaram neste sábado (27), na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida, realizada no Mercedes-Benz Stadium, terminou com a vitória dos africanos por 3 a 1 enquanto os asiáticos já estavam eliminados da competição.

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O primeiro gol do jogo saiu aos 10 minutos, em uma jogada muito bem trabalhada do Uzbequistão. Após receber um lançamento, o atacante Abbosbek Fayzullaev escorou de calcanhar para Eldor Shomurodov, que tocou de primeira por cima do goleiro Lionel Mpasi Nzau.

A RD Congo empatou aos 23 minutos da segunda etapa, de pênalti. Yoane Wissa, que sofreu a infração cometida por Abdukodir Khusanov, bateu no canto esquerdo do goleiro Abduvokhid Nematov e deixou tudo igual.

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Aos 33 minutos, a virada veio nos pés de Fiston Mayele, que aproveitou a finalização de Meschak Elia, se antecipou à zaga e bateu no alto. Aos 46 minutos, Wissa apareceu novamente. O camisa 20 chutou de direita, de fora da área, e fechou o placar em 3 a 1.

Yoane Wissa sofreu pênalti contra o Uzbequistão na Copa do Mundo (Foto: Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo entre RD Congo e Uzbequistão

A partida começou movimentada, e o Uzbequistão chegou a balançar as redes logo nos primeiros segundos, mas o gol foi anulado por impedimento. Pouco depois, aos nove minutos, Shomurodov aproveitou falha da defesa congolesa, driblou o goleiro Mpasi com um toque por cobertura e abriu o placar.

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A RD Congo tentou responder com maior posse de bola, criou algumas oportunidades e chegou a marcar um belo gol com Mbuku, mas a arbitragem anulou o lance após revisão do VAR por falta na origem da jogada.

Precisando da vitória para manter vivo o sonho da classificação, a RD Congo voltou pressionando após o intervalo e passou a controlar as ações ofensivas. A equipe criou boas oportunidades com Mbuku, Wissa e Cipenga até que, aos 20 minutos, Wissa sofreu pênalti após ser atingido por Khusanov dentro da área. O próprio atacante foi para a cobrança, deslocou o goleiro Nematov e deixou tudo igual.

O empate manteve os congoleses no ataque, já que apenas a vitória interessava. Aos 32 minutos, Elia avançou em velocidade pelo lado esquerdo e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Mayele, que se esticou na pequena área para tocar na saída de Nematov e virar o placar.

Nos minutos finais, os africanos administraram a vantagem e seguraram a pressão do Uzbequistão até o apito final. Com a vitória por 2 a 1, a RD Congo garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo como uma das melhores terceiras colocadas, enquanto o Uzbequistão se despediu da competição em sua primeira participação no Mundial.

A classificação da RD Congo foi sacramentada nos acréscimos: aos 45 minutos do segundo tempo, Wissa recebeu na entrada da área, deixou Khamrobekov para trás com um belo drible e finalizou rasteiro, no canto de Nematov, marcando um golaço para fechar a vitória por 3 a 1 e garantir a vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo.

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