Veja todos os gols da Copa do Mundo deste domingo (14) Quatro duelos estão sendo disputados entre a tarde e a madrugada

O domingo (14) de Copa do Mundo chegou agitado. Às 14hrs, a Alemanha entrou em campo contra Curaçao e não tomou conhecimento do adversário. Com um segundo tempo brilhante, os alemães aplicaram uma goleada de 7 a 1. Apesar do resultado negativo, a seleção da América Central marcou seu primeiro gol em Mundiais e fez a festa.

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No segundo jogo do dia, entre Holanda e Japão, a rede ainda não balançou. À noite, às 20h, Costa do Marfim e Equador se enfrentam, e Suécia e Tunísia fecham o dia às 23h. Abaixo, confira todos os gols do domingo (14) de Copa do Mundo:

Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo

12 anos depois, o Brasil voltou a ser superado pela Alemanha com um placar de 7 a 1, dessa vez em número de gols em Copas do Mundo em sua 21ª participação no torneio, a seleção tetracampeã mundial se tornou a equipe com mais gols marcados na história dos Mundiais, balançando as redes 239 vezes, uma a mais que a Seleção Brasileira. A marca foi batida na goleada aplicada sobre Curaçao, neste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E.

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Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

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O novo recorde foi estabelecido aos 43 minutos do segundo tempo, quando Kai Havertz saiu em arrancada, ficou cara a cara com Eloy Room e deu uma cavadinha por cima do goleiro curaçauense, fechando o placar da estreia. Foi o segundo gol do atacante do Arsenal na partida. Completaram a goleada alemã Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav.

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Apesar da reedição do histórico 7 a 1, a maior goleada alemã em Copas do Mundo segue sendo a de 8 a 0 sobre a Arábia Saudita, na fase de grupos da edição de 2002.

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