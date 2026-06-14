logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Veja todos os gols da Copa do Mundo deste domingo (14)

Quatro duelos estão sendo disputados entre a tarde e a madrugada

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 18:01
Favorite o Lance! no Google
Livano Comenencia Curaçao Copa do Mundo
Livano Comenencia comemora gol de Curaçao na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O domingo (14) de Copa do Mundo chegou agitado. Às 14hrs, a Alemanha entrou em campo contra Curaçao e não tomou conhecimento do adversário. Com um segundo tempo brilhante, os alemães aplicaram uma goleada de 7 a 1. Apesar do resultado negativo, a seleção da América Central marcou seu primeiro gol em Mundiais e fez a festa.

continua após a publicidade
  • Seleção Equador (reprodução instagram La tri)

    Invicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na Copa

    Copa do Mundo
    Há 7 minutos
  • Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina

    Messi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na Copa

    Argentina
    Há 24 minutos
  • Rodolpho Toski Marques

    Saiba quem é o primeiro brasileiro no VAR na Copa do Mundo de 2026

    Copa do Mundo
    Há 28 minutos

    • ➡️Atitude do Palmeiras com Danilo divide opiniões: 'Não é possível'

    ➡️Rivais se revoltam com fala de Bap, presidente do Flamengo: 'Tem medo'

    No segundo jogo do dia, entre Holanda e Japão, a rede ainda não balançou. À noite, às 20h, Costa do Marfim e Equador se enfrentam, e Suécia e Tunísia fecham o dia às 23h. Abaixo, confira todos os gols do domingo (14) de Copa do Mundo:

    Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo

    12 anos depois, o Brasil voltou a ser superado pela Alemanha com um placar de 7 a 1, dessa vez em número de gols em Copas do Mundo em sua 21ª participação no torneio, a seleção tetracampeã mundial se tornou a equipe com mais gols marcados na história dos Mundiais, balançando as redes 239 vezes, uma a mais que a Seleção Brasileira. A marca foi batida na goleada aplicada sobre Curaçao, neste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E.

    continua após a publicidade
    Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O novo recorde foi estabelecido aos 43 minutos do segundo tempo, quando Kai Havertz saiu em arrancada, ficou cara a cara com Eloy Room e deu uma cavadinha por cima do goleiro curaçauense, fechando o placar da estreia. Foi o segundo gol do atacante do Arsenal na partida. Completaram a goleada alemã Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav.

    + Aposte em jogos da Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Apesar da reedição do histórico 7 a 1, a maior goleada alemã em Copas do Mundo segue sendo a de 8 a 0 sobre a Arábia Saudita, na fase de grupos da edição de 2002.

    ➡️Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Sugerida para você!

    Seleção da Tunísia foi convocada para Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação/CAF)
    Copa do MundoComo foi a Tunísia na última Copa do Mundo?Há 4 minutos
    Suzanne Huurman, médica de Curaçao. (Foto: Reprodução/redes sociais)
    Copa do MundoConheça a brasileira que lidera o departamento médico de Curaçao na Copa do MundoHá 5 minutos
    Gonzalo Plata
    Copa do MundoOnde assistir ao Equador de Plata, do Flamengo, contra a Costa do Marfim pela Copa do MundoHá 12 minutos
    Seleção Equador (reprodução instagram La tri)
    Copa do MundoInvicto há quase dois anos, Equador aposta em geração talentosa para surpreender na CopaHá 20 minutos
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    ArgentinaMessi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na CopaHá 24 minutos
    Ancelotti, concentrado, no banco de reservas em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES)
    Fora de CampoEuropeus reagem à estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Arruinou tudo'Há 27 minutos

    Mais LANCE!

    elanga dançando funk (Foto: reprodução)
    Atacante da Suécia lança passinho de funk em treino da Copa do Mundo; veja vídeo
    Rodolpho Toski Marques
    Saiba quem é o primeiro brasileiro no VAR na Copa do Mundo de 2026
    Suécia x Tunísia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Juninho Bacuna, camisa 7 de Curaçao, aplaude a torcida após a goleada por 7 a 1 para a Alemanha (Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP)
    Meia de Curaçao explica homenagem a Juninho Pernambucano
    Atacante Kylian Mbappé e o presidente da França, Emmanuel Macron (Foto: Franck Fife/AFP)
    Mbappé responde sobre candidatura à presidência da França: 'Já sou odiado'
    Esposa de Raphinha se manifesta após críticas a estreia do Brasil: 'Cafona'
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun/ Getty Images/Via AFP)
    Yamal joga? Técnico da Espanha atualiza situação do craque para estreia na Copa
    Mauro Cezar aponta desorganização na CBF e questiona Ancelotti (Foto: Reprodução/JP Esportes)
    Mauro Cezar dispara contra trabalho de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Zero'
    Como foi a estreia da Espanha em cada Copa do Mundo? Veja retrospecto completo
    Dê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Alemanha 7 x 1 Curaçao na Copa do Mundo?
    Muller durante a disputa da Copa do Mundo de 2022. (Foto: Moacyr Lopes Júnior/Folhapress)
    Campeão do mundo em 2014 troca o campo pelo microfone e viraliza na Copa
    Brasil x Alemanha - 7 a 1
    7 a 1: quem são os únicos dois remanescentes de Brasil e Alemanha em 2014
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo