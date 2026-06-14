Campeão do mundo em 2014 troca o campo pelo microfone e viraliza na Copa Ídolo da Alemanha vive experiência inédita como comentarista no Mundial de 2026

Um dos principais nomes da geração que levou a Alemanha ao título da Copa do Mundo de 2014, Thomas Müller está vivendo o Mundial de 2026 sob uma perspectiva completamente diferente. Longe das quatro linhas e já aposentado da seleção alemã desde 2024, o veterano agora acompanha a competição como comentarista de televisão, compartilhando os bastidores da nova função com seus seguidores nas redes sociais.

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A mudança de papel tem chamado atenção dos torcedores. Conhecido pelo bom humor e pela personalidade descontraída durante a carreira, Müller passou a mostrar detalhes do trabalho nos estúdios, dos deslocamentos entre compromissos profissionais e da preparação para as transmissões. Os conteúdos publicados rapidamente ganharam repercussão, especialmente entre os fãs alemães, que se acostumaram a vê-lo como protagonista dentro de campo.

A estreia na função acontece justamente em uma Copa do Mundo especial para o ex-jogador. Afinal, é a primeira edição do torneio disputada após sua despedida da seleção nacional. Müller encerrou um ciclo de mais de 14 anos defendendo a Alemanha, período em que participou de quatro Copas do Mundo, conquistou o título no Brasil em 2014 e acumulou números expressivos com a camisa da Mannschaft.

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Thomas Muller em duelo entre a Alemanha e a Seleção Brasileira, em 2023. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)

Mesmo fora do elenco comandado por Julian Nagelsmann, o ex-atacante continua acompanhando de perto os passos da equipe. Em entrevistas recentes, ele afirmou que vê potencial na nova geração alemã, embora considere o atual grupo mais próximo da equipe jovem que disputou o Mundial de 2010 do que do time experiente que levantou a taça quatro anos depois.

A passagem para a televisão também pode representar um ensaio para o futuro. Durante a cobertura da Copa, Müller participou de programas ao lado de nomes importantes do futebol alemão, como Jürgen Klopp e Rudi Völler, em conversas que chegaram a abordar os próximos passos de sua carreira após a aposentadoria da seleção.

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Dono de uma trajetória marcada por títulos e recordes, Thomas Müller segue sendo uma das figuras mais populares do futebol alemão. Agora, em vez de decidir partidas, ele analisa os jogos de uma Copa do Mundo que acompanha de um novo lugar: atrás dos microfones, mas ainda no centro das atenções.

Agenda Alemanha na primeira fase da Copa do Mundo (Grupo E):

14.06 (domingo) - Alemanha 7 x 1 Curaçao - 14h (de Brasília) - Houston (EUA)

20.06 (sábado) - Alemanha x Costa do Marfim - 17h (de Brasília) - Toronto (Canadá)

25.06 (quinta-feira) - Equador x Alemanha - 17h (de Brasília) - Nova Jersey (EUA)