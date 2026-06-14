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Messi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na Copa

Atletas vivem dias descontraídos antes do início do torneio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 17:39
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Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Messi e o elenco da Argentina curtiram um show na concentração antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O cantor Mona Jiménez cantou algumas de suas canções e empolgou os jogadores em um momento de descontração.

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    Em vídeo divulgado, Lionel Messi aparece como um dos mais empolgados do elenco da Argentina cantando e balançando os braços ao lado de Rodrigo de Paul. O zagueiro Cuti Romero também não esconde a felicidade batendo palmas.

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    Messi vive expectativa por sexta Copa do Mundo com a Argentina

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni tem mais dois treinos para definir a equipe que enfrentará a Argélia na estreia da Copa do Mundo. O treinador deve contar com Messi entre os titulares após o grande jogo do camisa 10 no amistoso contra a Islândia.

    O comandante não conta com o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, e Facundo Molina é um dos favoritos na corrida para assumir o lugar do jogador do Lyon. Além disso, o treinador tem dúvidas sobre quem iniciará o duelo na lateral-direita, mas também no comando de ataque.

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    Jogadores da Argentina brincam durante treino da Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina brincam durante treino da Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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