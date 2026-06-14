Messi e elenco da Argentina curtem show na concentração antes da estreia na Copa Atletas vivem dias descontraídos antes do início do torneio

Lionel Messi e o elenco da Argentina curtiram um show na concentração antes da estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, na terça-feira (16). O cantor Mona Jiménez cantou algumas de suas canções e empolgou os jogadores em um momento de descontração.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em vídeo divulgado, Lionel Messi aparece como um dos mais empolgados do elenco da Argentina cantando e balançando os braços ao lado de Rodrigo de Paul. O zagueiro Cuti Romero também não esconde a felicidade batendo palmas.

continua após a publicidade

Messi vive expectativa por sexta Copa do Mundo com a Argentina

Técnico da Argentina, Lionel Scaloni tem mais dois treinos para definir a equipe que enfrentará a Argélia na estreia da Copa do Mundo. O treinador deve contar com Messi entre os titulares após o grande jogo do camisa 10 no amistoso contra a Islândia.

O comandante não conta com o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico, e Facundo Molina é um dos favoritos na corrida para assumir o lugar do jogador do Lyon. Além disso, o treinador tem dúvidas sobre quem iniciará o duelo na lateral-direita, mas também no comando de ataque.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.