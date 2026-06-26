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Líderes pedem reunião, e Marcelo Bielsa enfrenta crise no Uruguai

Jogadores criticam treinamentos e cobram mudanças de Marcelo Bielsa antes de confronto contra a Espanha

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
26/06/2026 07:46
Atualizado há 1 minutos
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Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, não conta com apoio dos jogadores da seleção (EFE/EPA/Cristobal Herrera/Folhapress)
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Jogadores da seleção do Uruguai expressaram insatisfação com Marcelo Bielsa e pediram reunião.
Críticas envolvem metodologia de trabalho e carga física dos treinos.
Discrepâncias surgem sobre a estratégia a ser usada contra a Espanha, em confonto decisivo do Grupo H.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O ambiente na seleção do Uruguai vive um momento de grande tensão. Segundo informações da imprensa uruguaia, a maior parte do elenco demonstrou insatisfação com o trabalho de Marcelo Bielsa e decidiu levar as críticas diretamente ao treinador argentino.

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    Os bastidores revelam que representantes do grupo solicitaram uma reunião presencial com Bielsa para expor o descontentamento com sua metodologia de trabalho e com o plano tático preparado para enfrentar a Espanha em uma partida considerada decisiva para a permanência da Celeste na Copa do Mundo.

    De acordo com as informações divulgadas, jogadores influentes como Federico Valverde e Rodrigo Bentancur lideraram a iniciativa. O goleiro Sergio Rochet e o volante Manuel Ugarte também participaram do encontro, reforçando as críticas ao excesso de intensidade física exigido nos treinamentos.

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    Os atletas argumentaram que o desgaste provocado pela rotina de treinos pode estar diretamente ligado ao desempenho abaixo do esperado da equipe nas partidas recentes. Além disso, alertaram que a carga física elevada aumenta significativamente o risco de lesões em um momento crucial da competição.

    Outro ponto de discordância envolve a estratégia para enfrentar a Espanha. Enquanto Marcelo Bielsa defende uma postura ofensiva e de pressão constante, parte do elenco considera que essa abordagem pode abrir espaços perigosos para o adversário. Os jogadores defendem uma tática mais equilibrada para aumentar as chances de classificação.

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    A reunião, no entanto, não foi bem recebida pela comissão técnica. Bielsa segue convicto de sua filosofia de jogo e acredita que o Uruguai deve manter seu estilo agressivo, independentemente do adversário.

    Críticas aos métodos de Marcelo Bielsa não são novidade

    Esta não é a primeira vez que o treinador argentino enfrenta questionamentos desde que assumiu a seleção uruguaia. Ao longo de sua passagem, Marcelo Bielsa acumulou desentendimentos com profissionais e jogadores ligados ao futebol do país.

    O ex-treinador de goleiros da seleção, Carlos Nicola, chegou a afirmar que "o tratamento de Bielsa é abusivo e, por vezes, até violento". O ex-atacante Sebastián "Loco" Abreu declarou que, embora reconheça a grandeza do treinador, uma filosofia de trabalho não pode ser imposta sem considerar a cultura do futebol uruguaio.

    Jogadores estão insatisfeitos com metodologia de trabalho e plano tático preparado por Marcelo Bielsa (Foto: Divulgação / AUF)

    A relação conturbada com Luis Suárez e a ausência de Nahitan Nández na convocação para a Copa do Mundo também aumentaram os questionamentos sobre a gestão de Bielsa.

    José María Giménez, zagueiro que não atuou nos dois primeiros jogos do Uruguai na Copa, também demonstrou surpresa com a não convocação de Nández, lembrando que o jogador era um dos atletas com maior minutagem e presença constante nas listas da seleção quando estava disponível.

    Com o clima de pressão nos bastidores e divergências entre comissão técnica e elenco, Marcelo Bielsa chega ao confronto decisivo cercado por dúvidas e pela necessidade de recuperar a confiança do grupo em um dos momentos mais delicados de sua passagem pela seleção uruguaia.

    Uruguai e Espanha se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela terceira e última rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTVClique para assistir na Cazé TV com Disney+

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