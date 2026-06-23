logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Jordânia x Argélia: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo

Com a derrota, a Jordânia está eliminada da Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
23/06/2026 08:28
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google

Na segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, com recorde quebrado por Lionel Messi, e se classificou na primeira colocação. No fechamento da segunda-feira (22), a Argélia virou sobre a Jordânia para seguir viva na competição e eliminar os jordanianos.

continua após a publicidade
  • O jornalista passou mal durante o ao vivo na TV Globo. (Foto: Reprodução/Globo)

    Entenda o problema que fez Alex Escobar passar mal ao vivo nos EUA

    Fora de Campo
    Há 4 horas
  • Equipe do SBT para a cobertura da Copa do Mundo

    Qual jogo da Copa do Mundo passa no SBT hoje (23)?

    Fora de Campo
    Há 12 horas
  • Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

    Seleção viaja à Flórida em busca do 1º lugar e ‘vantagem’ na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 8 horas

    • O atacante da Argélia, Ibrahim Maza, foi eleito craque da partida na vitória de virada de sua seleção. O atleta atua pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

    Com a derrota para Argélia, Jordânia fará o próximo jogo já eliminada do torneio (Foto: EFE/EPA/BENJAMIN)
    Com a derrota para Argélia, Jordânia fará o próximo jogo já eliminada do torneio (Foto: EFE/EPA/BENJAMIN)

    Como foi Jordânia x Argélia pela Copa do Mundo?

    A Argélia conquistou vitória de virada por 2 a 1 sobre a Jordânia em Santa Clara. Apesar do favoritismo e do domínio argelino na posse de bola, a Jordânia foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 35 minutos com Al-Rashdan, que aproveitou falha de Al-Tamari para finalizar de trivela no canto do goleiro Luca Zidane, criticado pela atuação.

    continua após a publicidade

    ➡️Alex Escobar passa mal ao vivo e é levado a hospital nos Estados Unidos

    Na etapa final, a seleção africana pressionou e chegou ao empate com gol de cabeça de Benbouali, após assistência de Riyad Mahrez em cobrança de escanteio. A virada aconteceu aos 36 minutos: após novo escanteio cobrado por Hadj Moussa, Bensebaini cabeceou e a bola sobrou para Gouiri empurrar para o fundo das redes, garantindo os três pontos para os argelinos após confirmação do lance pelo VAR.

    Próximos jogos do Grupo J da Copa do Mundo

    • Jordânia x Argentina (27/06) - 23h
    • Argélia x Áustria (27/06) - 23h

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoNoruega x Senegal: veja os melhores momentos do jogo do Grupo I da Copa do MundoHá 9 horas
    França venceu o Iraque por 3 a 1, na última segunda-feira (22). (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Copa do MundoFrança x Iraque: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do MundoHá 9 horas
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do MundoArgentina x Áustria: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do MundoHá 14 horas
    O Egito venceu a Nova Zelândia na Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/Getty Images/AFP)
    Copa do MundoNova Zelândia x Egito: veja os melhores momentos do jogo do Grupo G da Copa do MundoHá 1 dia
    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai
    Copa do MundoUruguai x Cabo Verde: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do MundoHá 1 dia
    Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Copa do MundoBélgica x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do MundoHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Jogadores da Espanha comemorando contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Espanha x Arábia: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo
    No jogo mil da história das Copas do Mundo, o Japão venceu a Tunísia por 4 a 0 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Tunísia x Japão: veja os melhores momentos do jogo do grupo F
    Equador e Curaçao empataram sem gols neste sábado. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Equador x Curaçao: veja os melhores momentos do jogo do grupo E
    Alemanha x Costa do Marfim: veja os melhores momentos do jogo do grupo E