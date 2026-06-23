Jordânia x Argélia: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo
Com a derrota, a Jordânia está eliminada da Copa do Mundo
Na segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, com recorde quebrado por Lionel Messi, e se classificou na primeira colocação. No fechamento da segunda-feira (22), a Argélia virou sobre a Jordânia para seguir viva na competição e eliminar os jordanianos.
O atacante da Argélia, Ibrahim Maza, foi eleito craque da partida na vitória de virada de sua seleção. O atleta atua pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha.
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Como foi Jordânia x Argélia pela Copa do Mundo?
A Argélia conquistou vitória de virada por 2 a 1 sobre a Jordânia em Santa Clara. Apesar do favoritismo e do domínio argelino na posse de bola, a Jordânia foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 35 minutos com Al-Rashdan, que aproveitou falha de Al-Tamari para finalizar de trivela no canto do goleiro Luca Zidane, criticado pela atuação.
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Na etapa final, a seleção africana pressionou e chegou ao empate com gol de cabeça de Benbouali, após assistência de Riyad Mahrez em cobrança de escanteio. A virada aconteceu aos 36 minutos: após novo escanteio cobrado por Hadj Moussa, Bensebaini cabeceou e a bola sobrou para Gouiri empurrar para o fundo das redes, garantindo os três pontos para os argelinos após confirmação do lance pelo VAR.
Próximos jogos do Grupo J da Copa do Mundo
- Jordânia x Argentina (27/06) - 23h
- Argélia x Áustria (27/06) - 23h
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